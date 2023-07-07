Kentsel dönüşüme ve bina güçlendirmeye talep arttı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depreme karşı dayanıksız binalar kentsel dönüşüme girerken, bir yandan da binalarda güçlendirme çalışmaları da hız kazandı.

AA

Türkiye, bir deprem ülkesi. Ve bu sorun yaklaşmakta olan İstanbul depremi öncesinde binaların güçlendirilmesi gerçeğini gündeme getirdi.

Diğer yandan konut kiralarında yaşanan artış da vatandaşların binada yaşarken güçlendirme talebi almasına neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından özellikle eski binalarda yaşayan vatandaşların çoğu, bina dayanıklılık testi yaptırmak istedi.

Uzmanlar, riskli binaların alan bazlı dönüşmesi ve şehre değer katan projeler sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edilmesinden yana ama özellikle inşaat maliyetlerindeki artışlar buna izin vermiyor.

Yarısı Bizden Kampanyası

Aşrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yarısı Bizden Kampanyası'na vatandaşların ilgisi büyük.

Binanın boşaltılmadan güçlendirilmesi seçeneği öne çıktı

Depremlerin ardından güçlendirmeye yönelik talebin arttığını kaydeden uzmanlar, vatandaşların yüksek kiralar nedeniyle "binanın boşaltılmadan güçlendirilmesini" istediğini bildirdi.

"Dayanıklılık testi ve güçlendirmeye talep arttı"

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, binasının riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak bina dayanıklılık testi yaptırabildiğini hatırlattı.

"6-7 milyon arasında riskli konut var"

Türkkan, bu raporun, binanın yıkılıp tekrar yapılmasına veya güçlendirilmesine dair sonucu da gösterdiğini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

Ülkemizde 6-7 milyon arasında riskli konut olduğu belirtiliyor. Şiddetli bir depremde hasar alması beklenen bu konutların 5 milyonunun güçlendirmeyle kurtarılabileceğini daha önce açıklamıştık. Maliyetlerdeki yükseliş, güçlendirmeye talebi artırdı.

"Vatandaş içinden çıkmadan güçlendirme yapılmasını istiyor"

Son yıllarda karşı karşıya kalınan yüksek kira probleminin "binanın boşaltılmadan güçlendirilmesine" talebi artırdığını dile getiren Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu güçlendirme yöntemi de dünyaca kabul görmüş bilimsel metotlar ve mühendislik ilmi sayesinde çok rahat bir şekilde uygulanabiliyor. İçeride bina sakinlerinin yaşaması herhangi bir engel teşkil etmiyor. Bunu yaptıran vatandaşlarımızın memnun olduğunu görüyoruz. Bir dönüşüm projesi minimum 2 yıl sürerken binaları 6 ayda güçlendirebiliyoruz. Daire bazında bu süre daha da kısa sürüyor. Vatandaşlarımız taşınmadan, kira ödemeden riskli binasını güçlendirebiliyor.

"Tüm binalarda uygulanması mümkün değil"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden doktor inşaat yüksek mühendisi Mustafa Bozyiğit de bütün binaların boşaltmadan güçlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek şunlara vurgu yaptı: