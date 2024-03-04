Kira zam oranı! Mart 2024 iş yeri kirası zam oranı belli oldu Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecek. Ancak iş yerleri için aynı kural geçerli değil. İş yerlerinde enflasyon oranında artış geçerliliğini korumaya devam ediyor.

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 4,53 artarken yıllık bazda yüzde 67,07 oldu.

TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi, kiralara yapılacak o ayki zam oranının da etkili.

Zam oranı yüzde 55,91 oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 55,91 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı hesaplanması örnekleri

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 591 lira zamla 15 bin 591 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 386,5 lira zamla 23 bin 386,5 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 11 bin 182 lira zamla 31 bin 182 lira olacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası 13 bin 977,5 lira zamla 38 bin 977,5 lira olacak.

30 bin liralık bir iş yeri kirası 16 bin 773 lira zamla 46 bin 773 lira olacak.