Sitelerindeki sahte ilanlar kaldırıldı! Kiralar yüzde 10-15 düştü Emlak söktöründe son dönemde internet ilan sitelerine getirilen kurallarla birlikte sitelerdeki sahte ilanların kaldırıldığı ve kira rakamlarının yüzde 10-15 arasında düşürüldüğü belirtiliyor.

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Emlakçılar kira fiyatlarındaki düşüşe işaret ediyor.

Eskiden 23 bin liraya kiraya verilen bir konutun artık 18-20 bin lira arasında kiralandığını belirten emlakçılar, bu gelişmenin nedenini Ticaret Bakanlığı'nın ilan sitelerine getirdiği sorumlulukların devreye girmesi şeklinde açıklıyor.

Ticaret Bakanlığı, internet sitelerinde ilan vermenin kriterlerini değiştirdi.

Artık sadece ilan sahibi ya da birinci derecede yakın akrabası olan kişiler ilan verebiliyor ve emlakçılardan da yetki belgesi olanların ilanları yayınlanıyor.

Bakanlık bu konudaki sorumluluğu ilan sitesine verdi.

Bu kriterlere uymayanlar ise cezalandırılıyor.

Uygulamaya geçen yaptırımlar ve konut arzının artışı kira fiyatlarının düşmesine neden oldu.

"Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı"

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir açıklama yaparak büyükşehirlerdeki kira indirimlerine şu sözlerle değindi:

Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.

Bakan Şimşek'in de değindiği kira indirimleri, yapılan açıklamayara göre sahada emlak sektöründe görev yapanlar tarafından da hissediliyor.