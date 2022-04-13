Kiralık ev tutamayanlar odalara yöneldi: İkisi de cep yakıyor

Günden güne devam eden kira artışları, vatandaşı tek göz bir oda kiralamaya yöneltti. Bu alanda yapılan araştırmalarda ise oda fiyatlarının dairelerle yarıştığı saptandı.

Türkiye'nin gündemine oturan konulardan biri de konut krizi.

Yeni evlenenler, evini değiştirmek isteyenler, satın almaya gücü yetmediği için kiralık dairelere yönelenler, karşılaştıkları fiyat tablosuyla hayal kırıklığı yaşıyor.

Vatandaşlar uygun fiyata yaşanabilecek bir ev ararken, kira fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor.

Özellikle büyükşehirlerde şaşırtan fiyatlarla karşılaşılırken, İstanbul'da 3+1 bakımlı bir daire kiralamak 7-8 bin lira arasındaki fiyatlarla başlayıp, 40 bin lira üstü fiyatlara kadar uzanıyor.

Kiralık evlerden vazgeçilip odalara yönelindi

Hal böyleyken, genellikle bekar ve farklı şehirde üniversite okuyan vatandaşlar kiralık daireden vazgeçip, kiralık bir odada yaşamaya yöneldi.

Bu bağlamda oda kiralama siteleri de yayılmaya devam ederken, ev sahibi olan kişiler evlerinin bir odasını kiralamaya başladı.

Oda fiyatları daireyle yarışıyor

Ev arkadaşı olarak evin bir odasını kiralayan kişiler, ortak alanlardan da faydalanabiliyor.

Özel kullanım alanı 1 oda olsa da, kiralık oda fiyatları da cep yakıyor.

Bazı illerdeki oda fiyatları

İstanbul Fatih'te 22 metrekare bir oda kiralamak için 2.700 TL civarında fiyatlar sunuluyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 40 metrekare bir oda kiralamak 2.900 TL.

İzmir'in Bornova ilçesinde 22 metrekare bir oda kiralamak 2.100 TL.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 65 metrekare bi oda kiralamak, 2.250 TL.