Kocaeli'de metruk binalar hızla yıkılıyor Kahramanmaraşlı depremlerin ardından Türkiye genelinde kentsel dönüşüm hız kazandı. Bununla birlikte etrafta yıkıldığında tehlike arz edecek hasarlı ve metruk binaların yıkımına da hız verildi.

İHA Kocaeli kent genelinde belirli bir yaşı geçen, depreme dayanıksız, hasarlı ve metruk binaların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Yıkılan binaların enkazları eş zamanlı olarak kaldırılıyor. Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden binaların yıkımlarına başlandı. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü çalışmaları hızlandırdı. İkisi orta hasarlı bina ile 8'i metruk bina olmak üzere toplamda 10 binanın yıkımı için hatırlıklar tamamlandı. Derince ilçesinde yapılacak yıkımlar Başlayan yıkımlar çerçevesinde Derince ilçesinde 4, Gölcük ve Körfez ilçelerinde 3 er adet binanın yıkımları yapılacak. Afete Hazır Kocaeli çerçevesinde yıl içerisinde de yeni programlar hazırlanarak yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam edilecek.