Kocaeli'de metruk binalar hızla yıkılıyor
İHA

Kocaeli kent genelinde belirli bir yaşı geçen, depreme dayanıksız, hasarlı ve metruk binaların işlemleri sürdürülüyor.

Yıkılan binaların enkazları eş zamanlı olarak kaldırılıyor.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden binaların yıkımlarına başlandı.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü çalışmaları hızlandırdı.

İkisi orta hasarlı ile 8'i metruk bina olmak üzere toplamda 10 binanın yıkımı için hatırlıklar tamamlandı.

Hasarlı ve metruk yapıların yıkımı sürüyor #1
Kocaeli'de metruk binalar hızla yıkılıyor

Derince ilçesinde yapılacak yıkımlar

Başlayan yıkımlar çerçevesinde Derince ilçesinde 4, Gölcük ve Körfez ilçelerinde 3 er adet binanın yıkımları yapılacak.

Afete Hazır Kocaeli çerçevesinde yıl içerisinde de yeni programlar hazırlanarak yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam edilecek.