Konut fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 3,6 arttı TCMB, mayıs ayına ait konut fiyat endeksini açıkladı. Yüzde 3,6 ile konutta iki yılın en yavaş fiyat artışı gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyatlarının aylık artış oranlarını açıkladığı endeksi paylaştı.

2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 103,6, reel olarak ise yüzde 45 oranında arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 877,9 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyat endeksi ile birlikte Türkiye genelinin yanı sıra; İzmir, Ankara ve İstanbul'daki metrekare birim fiyatlarının verisi de yayınlandı.

İstanbul’daki yıllık endeks yüzde 95,2 arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,8, 5,6 ve 3,2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 95,2, 113,2 ve 106,2 oranlarında artış gösterdi.

Veriye deprem bölgesi ayarı

Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı endeksleri sabit kabul edildi.