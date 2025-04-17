Konut fiyatları en fazla Ankara'da arttı

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Türkiye genelinde ve İstanbul, Ankara ve İzmir'den oluşan üç büyük şehir özelinde konut fiyat endeksini, yıllık ve aylık değişim oranları değerlendirildiğinde Konut Fiyat Endeksi (KFE) şöyle sıralandı:

Ankara: 186,4 (ülke ortalamasının üstünde, en yüksek değer)

İzmir: 172,2 (ortalamanın hemen altında)

Türkiye geneli: 174

İstanbul: 161,1 (ülke ortalamasının altında)

ANKARA'DA FİYAT ARTIŞI DİĞERLERİNDEN FAZLA

Ankara'daki konut fiyat endeksi diğer büyük şehirlerden daha yüksek.

İstanbul ise şaşırtıcı şekilde en düşük endekse sahip şehir.

Bu, fiyatların İstanbul’da görece daha az artmış olabileceğini gösteriyor.

YILLIK DEĞİŞİM ORANI

Ankara: Yüzde 38,6 (en yüksek artış)

Türkiye: Yüzde 32,3

İzmir: Yüzde 32,5

İstanbul: Yüzde 30,7

En fazla yıllık fiyat artışı Ankara’da oldu (Yüzde 38,6).

Türkiye genelindeki artış oranı yüzde 32,3 seviyesinde.

İstanbul yine en düşük artış oranına sahip (yüzde 30,7).

Bu, İstanbul’daki konut fiyatlarının diğer şehirlerden daha yavaş arttığını gösteriyor.

AYLIK DEĞİŞİM ORANI

Türkiye: Yüzde 2

İstanbul: Yüzde 2,5

Ankara: Yüzde 1,9

İzmir: Yüzde 3,8 (en yüksek aylık artış)

Aylık bazda en hızlı artış İzmir’de gözlemlendi (Yüzde 3,8).

Ankara'da yıllık artış yüksek olmasına rağmen son ay daha sakin geçti (Yüzde 1,9).

İstanbul’da ise yıllık artış düşükken, son ay biraz hızlanma var.

Ankara, hem yıllık hem endeks açısından en yüksek seviyelerde.

İZMİR'DE FİYAT ARTIŞI HIZLANDI

İzmir, özellikle son ayda hızlı bir artış yaşadı.

İstanbul, genel olarak daha düşük artış oranlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde ise yıllık yüzde 32,3’lük artış ciddi bir yükselişe işaret ediyor.