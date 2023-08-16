Konut fiyatları hız kesmiyor! Konut fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 4,8 arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyat endeksi (KFE) 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında arttı.
KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38 oranında artış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4, 5,6 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi.
En fazla yıllık fiyat artışı Ankara'da
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 85,1, 106 ve 100 oranlarında artış göstermiştir.
İlk üçteki yıllık fiyat artışları
İstanbul yüzde 85,1
Ankara yüzde 106
İzmir’de yüzde 100