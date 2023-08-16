Konut fiyatları hız kesmiyor! Konut fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 4,8 arttı TCMB haziran ayına ait konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatlarında aylık yüzde 4,8 ve yıllık ise yüzde 95,9 artış yaşandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyat endeksi (KFE) 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında arttı.

KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4, 5,6 ve 4,9 oranlarında artış gözlendi.

En fazla yıllık fiyat artışı Ankara'da

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 85,1, 106 ve 100 oranlarında artış göstermiştir.

İlk üçteki yıllık fiyat artışları

İstanbul yüzde 85,1

Ankara yüzde 106

İzmir’de yüzde 100