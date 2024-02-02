Konut satışlarındaki düşüşün sebepleri sıralandı Türkiye'de emlak piyasasında konut satışları geriledi. Uzmanlar, bu gerilemede konut kredilerindeki faiz artışını öncelikli neden olarak gösterdi.

İHA

Türkiye’de 2023 yılında bir milyon 225 bin 926 adet konut satıldı.

Türkiye’de bir önceki yıla göre konut satışı yüzde 17,5 azaldı.

Yabancılara satışlar, geçen yıla göre yüzde 47 düşüş ile 35 bin 5 adet gerçekleşti.

Son 9 yıllık süreçte ülkelerine göre en çok konut alan Irak 50 bin 363 sayısı ile birinci olurken, 45 bin 110 konut ile ikinci ülke Rusya oldu. İranlılar ise 41 bin 15 konut alımı yaptı.

Konut satışlarının azalmasının nedenleri

Uzmanlar, konut sayısındaki düşüşün en büyük nedeni olarak kredi faizlerinin yüksek olmasını gösterdi.

Uzmanlar, inşaat ve işçilik maliyetlerindeki yükselişi de konut edinmede bir engel olarak tanımlanıyor.

Piyasada aktif çalışanlara göre, finansa erişim ile konut alımı zorlaştı, nakit parası olanlar konut edinebiliyor.

Yeni imar bölgelerinin açılmaması da fiyatları artıran bir başka neden olarak öne sürülüyor.

Piyasa 2024 yılına tedirgin giriyor

2024 yılı konut satışlarının önceki yılların çok altında kalacağını ve inşaat firmalarının pazarlama ve satış konularında farklı alternatifler bulacağını öngörüyor.

Takaslı ve şirket içi finansmanlı satış önerisi

Uzmarlara göre, 1+1 dairelerin bile en düşük 2 milyon 500 binden başladığı ve konut kredi faizlerinin yükseldiği bir dönemde inşaat firmalarının takaslı ve şirket içi finansmanı değerlendirmesi gerekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)