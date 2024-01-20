Konut satışlarının düşüşünde depremin etkisi TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılında 1 milyon 225 bin konut satıldı. Emlak uzmanları konut satış rakamlarını değerlendirerek, satışlarının azalmasının nedenlerini sıraladı.

İHA

Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı.

Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

2,95 milyon gayrimenkul satış işlemi

Tüm gayrimenkul türlerinde ise yaklaşık 2,95 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

"Konut satışlarında İstanbul önde"

Konut satış rakamlarına değinen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, satış rakamlarını şöyle değerlendirdi:

Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

"İkinci el satışların payı yüzde 69 oldu"

Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı 2023 yılında yüzde 69,0 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı 2023 yılında yüzde 14,5 olarak gerçekleşti. 2023 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9 oldu. Uyruklara göre 2023 yılında en çok konut satışı 10 bin 560 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

“Düşüşte deprem etkili oldu”

Konut satışlarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azaldığını ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü şöyle konuştu:

Özellikle satışların azalmasında depremin yaşandığı şehirlerimizdeki konut satışlarının düşüşü de önemli bir etki oluşturdu. Konut satış sayısının bir önceki yıla göre en çok düştüğü illerimize baktığımızda sırasıyla Hatay’da yüzde 54, Hakkari ve Osmaniye’de yüzde 45, Malatya’da yüzde 43, Kahramanmaraş’ta yüzde 42 ve Adıyaman’da yüzde 40 oldu. Konut satış sayısının geçen yıla göre artış gösterdiği illerde ise Şırnak açık ara ilk sırada yer aldı. 2022 yılında 1.840 konutun satıldığı Şırnak’ta 2023 yılında yüzde 80 oranında bir artış yaşanarak 3 bin 313 konut satıldı. Konut satışlarında geçen yıla göre artışın yaşandığı diğer illerimiz ise Aksaray, Batman, Kars ve Bayburt illerimiz oldu.

“İpotekli satışlar son 11 yılın en düşük seviyesinde”

2023 yılının toplam konut satışları içindeki ipotekli satış payının en düşük olduğu yıl olduğunu ifaden eden Özelmacıklı şu bilgileri verdi:

Geçmiş yıllarda yüzde 40 seviyelerine kadar yaklaşan ipotekli satışların payı, 2023 yılında yüzde 14,5 olarak gerçekleşti. 2023 yılında Mayıs ayından itibaren düşüş gösteren ipotekli satışlar, aralık ayında yüzde 4,4 seviyesine kadar indi. Bu oran son 11 yılın en düşük seviyesi oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre eylül ayında 447 milyar 490 milyon seviyesine ulaşan konut kredi hacmi, geçen hafta itibarı ile 437 milyar 709 milyon seviyesine kadar geriledi.

“Yabancılara satışta pazarı kaybediyoruz”

Yabancılara konut satışın yatırımcı gözü ile ihracat gibi değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı:

2023 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9 seviyesine kadar düştü. Bu oran 2021 yılında yüzde 3,9 iken, 2022 yılında yüzde 4,5 seviyesindeydi. Uluslararası pazardan aldığımız pay yüzde 1’in altına geriledi. Yabancıya gayrimenkul satışını sığınmacı ve mülteci gibi kavramlardan çıkartıp, ülkemizin tekrar yabancılar için öncelikli bir tercih olmasını sağlamamız gerekiyor. İnşaat firmalarımızın sermaye ihtiyacı yabancıya satışa çok ciddi ihtiyaç duyuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)