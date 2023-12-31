Konut sektörü 2024'ten umutlu Fahiş fiyat artışı ile mücadele için yapılan girişimler sonucunda 2023'te kiralar geriledi. Sektör daralmaya gitti ve konut satışları da azaldı. Sektör temsilcileri kiraların önümüzdeki yıl da gerilemeye devam edeceğini ancak konut satışlarında artış görüleceğini belirtiyor.

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Emlak sektörü temsilcilerinin ortak görüşü, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde canlanacağı doğrultusunda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

Konut satışları 11 ayda yüzde 14,9 azaldı

Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti.

Kiralar yüzde 25 geriledi

Ticaret Bakanlığı'nın internet satışları için aldığı düzenleyici tedbirler sonucunda, Türkiye genelinde kiralarda yüzde 10-25 oranlarında azalma yaşandığına dair bilgiler paylaşılıyor.