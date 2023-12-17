Konutta il olma potansiyeli taşıyan ilçelere rağbet artıyor Açıklanan bilgilere göre, son dönemde emlakta ilgi en fazla İstanbul ve Beylikdüzü ilçesine yoğunlaşsa da Bandırma ve Alanya'ya da ilgi artmaya başladı.

AA

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alıyor.

İstanbul'daki dirençli konut ve kira fiyatlarında düşüş eğilimi görülmeye başlandı.

Beylikdüzü, ilçeler arasında konut arama sıralamasında lider olurken, onu Ankara'ya bağlı Çankaya ve Bursa'ya bağlı Osmangazi ilçeleri izledi.

Konutla ilgili portallar en çok Antalya'ya bağlı Alanya ve Balıkesir'e bağlı Bandırma ilçelerine yönelik bir il olma beklentisi bulunduğunu belirtiyor.

Bu ilçelerin il olması halinde gayrimenkullerin de değerinin artacağı yönünde bir görüş hakim.

Alanya

Verilen bilgilere göre Alanya'da konut ve kira fiyatları kışa girildiği için dalgalandı.

Bandırma

Bandırma'da ise aslında konut portföyü durma noktasına geldi ama arsa ve tarla satışında yoğunluk var. Bandırma'ya talep daha çok İstanbullulardan geliyor.

Alanya

Çankaya

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)