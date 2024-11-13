Konutta 'Kira vereceğime, kredi çeker taksit öderim' dönemi

AA

Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e yükseldi.

Yüksek faiz oranlarına ve parasal sıkılaşma adımlarına rağmen konut satışında ekim ayı rekoru kırıldı.

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 278,2 ARTTI

Ekimde dikkat çeken istatistiklerden biri de kredili satışlarda görüldü. İpotekli konut satışları ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278,2 artarak 21 bin 95 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olurken, artışa rağmen uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

Konut satışları ocak-ekim döneminde ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti. Öte yandan ekimde, son 22 ayın en yüksek konut satış rakamına ulaşıldı.

"KONUT FİYATLARI DÜŞÜYOR"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, "Ciddi talep patlamasının ardında, konut fiyatlarının 2024 başından beri reel olarak düşmesi yatıyor." dedi.

"KİRA VERECEĞİME KREDİ ÇEKER TAKSİT ÖDERİM, MANTIĞINA YENİDEN DÖNÜŞ"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, diğer finansal enstrümanlarda cazibe görmeyen yatırımcının gayrimenkule yöneldiğini belirterek, konutta değer artışı beklentisinin yükselmeye başladığını söyleyerek şöyle konuştu:

İpotekli satışların da arttığını görüyoruz. Kiraların hızlı yükselmesi, 'Kira vereceğime, kredi çeker taksit öderim' mantığına yeniden dönülmesini sağladı. Diğer yandan kiralık daire sayısının azalması, konut arayışındakileri satın almaya yöneltiyor. Yıl sonunda 1,3-1,4 milyon aralığında bir satış adedine ulaşılabilir.

"YIL SONUNDA 1,3 MİLYON ADEDİ RAHATLIKLA AŞACAĞIZ"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, ekimdeki rekorla yıl sonunda 1,3 milyon adet rakamının rahatlıkla aşılacağını belirterek, şu açıklamalarda bulunuldu:

Bildiğiniz üzere faiz indirimine dair beklentiler 2025 yılına kaldı ve insanlar artan kiralar karşısında kendilerini güvenceye alabilmek için yüksek faiz oranlarına rağmen ki faiz oranlarında bir miktar gerileme mevcut, güvenli liman gayrimenkule yöneldiler.

FAİZ-KONUT FİYATI ETKİSİ

Faiz indirimiyle herkesin konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini bildiğini dile getiren Şişik, bu durumun da artışta etkili olduğunu söyledi.

Şişik, "Öte yandan inşaatların Anadolu'da ağırlık kazandığını ve kendi finansman ve satış modelini oluşturan firmaların da satışlarını başarılı yürüttüklerini belirtmek isterim." ifadesini kullandı.