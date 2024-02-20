Küçük evlere büyük ilgi! Tiny House trendi yükselişe geçti Emlakta sade yaşam ve çevre dostu üretimin adı olan "Tiny House" üretimi ve tercihi giderek daha çok artıyor. Küçük evler, minimalist yaşam tarzını benimseyenler arasında giderek popülerlik kazanıyor.

İHA

Koronavirüs salgını sonrasında kalabalıklardan uzaklaşarak doğada yaşam kurmak isteği giderek artıyor.

Deprem riski ve artan konut maliyetleri de bu isteği destekliyor.

Şehir hayatının yoğun temposu ve trafiği bireyleri alternatif arayışına yöneldi.

Bu arayışın sonuçlarından biri olarak "Tiny House" adı verilen prefabrik evlere ilgi arttı.

Bu akım, sınırlı alanlarda konforlu yaşam fikrine dayanıyor.

Uygulamada da köy imarlı araziler, yüzde 40-50’ye kadar bina yapımına imkan veriliyor

Şehire yaşama stresi Tiny House’lara yönelimde etkili

Şehir hayatının getirdiği stres ve koşuşturmanın ardından birçok birey Tiny House’lara talebi artırdı.

Maliyeti ortalama 1 milyon 500 bin lira

Uzmanlardan alınan bilgilere göre, İstanbul çevresi illerin kırsal bölgelerinde arsa satın alıp Tiny House kurmanın maliyeti ortalama 1 milyon 500 bin lira.

Büyükşehirlerde yaşamın zorlaşmasının insanları alternatif arayışlara ittiğini aktaran sektör temsilcileri, bu alanda İstanbul’un çevresinin öne çıktığını belirtiyor.

Sapanca, Mudanya, Kırklareli ve Çanakkale bölgesi, sade bir yaşam alanı olarak tercih ediliyor.

Ekoturizm arazileri

Ekoturizm arazilerinde ise yüzde 10 imarlı yapılaşma mümkün. Burada turizm odaklı bir işletmeciliğin söz konusu olması gerekiyor. Tarlalarda köy evleri yapmak da mümkün, belirli metrekarelerde yapılabiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)