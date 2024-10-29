Malatya'da yıl sonunda 6 bin kırsal konut teslim edilecek

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilin içinde Malatya da yer aldı.

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya kırsalında, köy tipi deprem konutlarının yapımı sürüyor.

Kalıcı konutların yapımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Şehirde bir yandan rezerv alanlardaki işler sürerken bir yandan da kırsal konutlarla ilgili önemli çalışmaların hayata geçirildiği vurgulandı.

KIRSAL KONUTLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BİTİRİLECEK

Yıl sonuna kadar kırsal konutların önemli bölümünü bitirmek hedefleniyor.

KONUT YAPIMI ÇALIŞMALARI

Kırsalda toplamda 8 bin 800 betonarme, 3 bin 690 da çelik konstrüksiyon konutlar yapılıyor.

Şu ana kadar 3 bin 76 konutun kurası çekilmiş durumda, 276'sı da teslim edilmiş durumda.

Konutların yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bini betonarme, 2 bini de çelik olmak üzere bütün Malatya'da 6 bin kırsal konut, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Akçadağ ilçesinde 5 bin 400 kırsal konut inşaatı var. Ahır ve diğer müştemilatlarla birlikte 7 bin civarı bağımsız bölüm inşa edildi.