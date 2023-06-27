Manavgat yangını sonrası yeni konutlarda ilk Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor Yangın sonrası tamamlanan afet konutlarına yerleşen vatandaşlar, ilk kez Kurban Bayramı'nı yaşayarak misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangın olarak kayıtlara geçen Manavgat yangını, 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana geldi.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, 3 ilçe, 59 mahallede etkili oldu.

Toplamda 10 gün süren felakette 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı, 60 bin hektarlık alan ise kül oldu.

263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, bin 441 arılı kovan, bin 6 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan telef oldu.

Eşya ve kira yardımları yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın sonrası afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 15 gün bölgede kaldı. 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerinin ardından, “Bir ay içinde evlerin inşasına başlanacak. 1 yıl içinde kırsal bölgelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak.” dediği yangın bölgesinde Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı.

Sıra köy evlerinin yapımına geldi

Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken, bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi.

İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 büyüklükte, yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 751 adet çift katlı olmak üzere toplamda 896 evin inşasına başlandı.

Tamamlanan konutlar teslim edildi

Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan Manavgat’ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ve 1 adet şadırvan olmak üze toplam 427 konut, 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları; sosyal konut çerçevesinde 222 konut ve 1 millet bahçesi tamamlanarak teslim edildi.

Yeni evlerde Kurban Bayramı heyecanı

Manavgat ilçesinde yangının ilk çıkış noktası olarak bilinen ve yangının adeta simgesi haline gelen Kalemler Mahallesi'nde 60’ın üzerinde ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

TOKİ tarafından hızla yeni evlerin yapımına başlanarak 58 ev yapılarak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine yerleşen vatandaşları 2 yılın ardından ilk kez kendi evlerine Kurban Bayramı yaşayacak olmalarının heyecanı sardı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin önüne bahçe yaparak bayram öncesinde yetişen ürünleri topladı. Ayrıca mahalleye bir köy konağı ve bir de camii ve okul tadilat edilerek hizmete açıldı.

"1 yıl dolmadan evimize girdik"

Kalemler Mahallesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan evine oturan Ünal Akça, şu ifadeleri kullandı:

56 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Yangın felaketini yaşayalı 2 yıl oldu. Allah görene ecir versin, görmeyene ise göstermesin. Evlerimiz yapıldı, bu bayramı da Allah nasip ederse evimizde geçireceğiz. Cumhurbaşkanımız mahallemize gelerek bize söz verip, ‘Sizi 1 yıl içerisinde evlerinize oturtacağım’ dedi. Ve verdiği sözü tutarak 1 yıl dolmadan evimize girdik. Yangından sonra en çok ziyaret bizim mahallemize oldu. Mahallemizde iki tane vatandaşı da yangında kaybettik.

"Eski düzenimiz yerine oturdu"

Ev hanımı Durkadın Akça ise şu ifadelere yer verdi:

Biz şu an hayatımızdan çok memnunuz. Evimiz her şeyimiz güzel. Eski düzenimiz yerine oturdu. Sadece ağaçlarımız eksik, onlar da zamanla çıkacaktır. Yiyeceğimiz içeceğimiz var. Evimizin önünde de bir bahçe yaptık. İlk hasadımızı yapıyoruz. Eşimize dostumuza ikram ediyoruz. Kurban Bayramı'na ilk defa yeni evimizde gireceğiz.

"Misafirlerimizi burada ağırlayacağız"

Yangın anında evde olduklarını ve son anda araçlara binerek kaçtıklarını belirten Ulkuya Özen: