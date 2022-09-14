Manisa'da sosyal konut projesi başvurularına yoğun ilgi

Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Projede Manisa için 4 bin 100 konuta yer verildi.

Büyük gün geldi çattı...

Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen sosyal konut projesi için başvurular bugün başladı.

Başvurular e-Devlet ve ilgili bankalar aracılığıyla yapılıyor.

Bankalara akın ettiler

Çevrimiçi olarak başvuru yapmak istemeyenler, sabah erken saatlerden itibaren iki kamu bankası önünde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için banka şubelerine gitti.

Bakan Kurum açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvurulara ilişkin ilk sayıları paylaştı.

Buna göre saat 12.45 itibarıyla projeye 224 binden fazla başvuru yapıldı.

Yurt genelinde bankalarda yaşanan yoğunluk Ege illerinde de görüldü.

4 bin 100 konur için yoğunluk oluştu

Proje kapsamında 12 ilçede 4 bin 100 konut yapılmasının planlandığı Manisa'da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren bankalara gelmeye başladı. Evraklarıyla bankaya gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

AA'nın aktarımına göre; yoğunluğun önüne geçebilmek için e-Devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınıyor.

19 Eylül sonrası sınırlama olmayacak

Öte yandan bugün, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.