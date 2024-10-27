Mehmet Şimşek: E-Devlet'ten kira sözleşmesi son aşamada

AA

Türkiye'de konutta fahiş fiyat artışını ve kayıt dışılığı bitirmek için yeni bir uygulama daha sahaya geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu anlamda kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı.

KİRACILAR VE EV SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR

Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak.

Bakanlık birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi.

Bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı.

REFORM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA

Reform niteliğindeki çalışmada Bakanlığa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı.

"KİRA SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ" BAŞLIĞI TIKLANACAK

Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak.

BİRİNCİ AŞAMA: SÖZLEŞME E-DEVLET ÜZERİNDEN ONAYLANACAK

Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

İKİNCİ AŞAMA: EMLAK DANIŞMANLARI VE YETKİ VEREN KİŞİLER BULUŞACAK

Hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

KİRA SÖZLEŞMESİ BARKOTLU BELGE OLACAK

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

"TÜRKİYE GAYRİMENKUL DEĞER HARİTASI" OLUŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek.

"KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Bakan Şimşek, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı: