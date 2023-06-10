Merkez Bankası faizindeki artış beklentisi konut fiyatlarını yüzde 20 düşürdü

İHA

Yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasına çevrildi.

Merkez Bankası’nın faizde artışa gideceği beklentisi konut fiyatlarını yüzde 20 düşürdü.

Şimdilik bu düşüş İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde olan dairelere yansıdı.

Emlakçılar, faiz artışının devam etmesi sonucunda konut fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’ye de yayılacağı görüşünü savunuyor.

Piyasada Merkez Bankası'nın ilk toplantıda faizi artıracağı yönünde beklenti oluştu.

Faiz artışı tahmini son dönemde yatırım aracı olarak görülen konutta talebi azalttı.

Talepteki gerileme de konuttaki fiyatlara gerileme olarak yansıdı.

Emlakçılar yaklaşık 2 aydır konut satamadıklarını söyledi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde konut fiyatlarında gerileme yaşandığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, piyasada yaşananları şöyle anlattı:

Merkez Bankası'nın faiz yükselteceği beklentisi konut fiyatlarının gerilemesi neden oldu. Şu anda konut fiyatlarında yüzde 20 gibi bir düşüş var. Faiz artırımı devam ederse düşüşün tüm Türkiye'ye yayılacağını düşünüyorum. Şu anda konuta talep çok az. Faizlerin yükselmesi bunu daha da tetikleyecektir. Yaşanan durgunluk seçim öncesinde de vardı şu anda da devam ediyor. 'Telefonlarımız çok az çalıyor' desek yeridir. Yaklaşık 2 aydır daire satamıyorum. Ev sahipleri geliyor fakat dairelerini 'şu fiyattan sat' gibi tekliflerle geliyorlar. Bizler ev satacak vatandaşlara piyasa değerlendirmesi yaparak fiyat da veriyoruz.