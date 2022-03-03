Mersin'de 415 konutluk kentsel dönüşüm projesi devam ediyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Deprem Haftasına ilişkin yaptığı açıklamalarda eski binalara ve deprem tehlikesine dikkat çekti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kentsel dörojeleri hız kesmeden devam ediyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 1-7 Mart Deprem Haftası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel yönetimlerin deprem ve diğer doğal afetlerden oluşacak tehlikelere karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Gültak, can ve mal kaybı yaşanmaması adına yasal mevzuatların verdiği yetkinin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Gültak, “Eski mahallelerden, her an yıkılacak gibi duran miadını doldurmuş yapılardan, daracık sokaklardan yeni bir şehir çıkaramazsınız. Akdeniz 100 yıllık bir ilçemiz, binalarımızın birçoğu da 60-70 hatta 80 yaşında. Bu yapıları yeni baştan yapmamız elzemdir” dedi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Altyapı ve üstyapı unsurlarını insanlığın hizmetine sunma noktasında daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamının sunduğu her türlü imkan ve nimete eşit ulaşabilmesi noktasında hizmet ve proje üretiyor, gece-gündüz çalışıyoruz. Nitekim TOKİ eliyle önce Çay Mahallesinde, ardından da Barış Mahallesinde başlamasına vesile olduğumuz yerinde kentsel dönüşüm, insanlarımızın büyük desteğini aldı. Eğer biz Mersin'i daha yaşanılır, daha konforlu, parkları, yeşil alanları, caddeleri olan yerler istiyorsak burada bir dönüşümü başlatmamız gerek" diye konuştu.

"415 KONUTLUK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE BÜYÜK BİR YOL ALDIK"

Barış Mahallesinde başlatılan dönüşüm hamlesinden sonra yoğun bir talep olduğunu kaydeden Gültak, "100 yıllık mahallelerin sorunlarını rötuş ile değil, tamamen yenileyerek çözebilirsiniz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Mersin’in kurtuluşu ancak kentsel dönüşüm projeleri ile mümkün olacaktır. Barış Mahallemizde başlayan ve toplam 415 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinde büyük bir yol aldık. Mahalle sakinleri ile devam eden görüşmelerimiz sonucu, arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 90’ından fazlasıyla anlaşma sağlandı. Anlaşılan hak sahiplerinin tapu devir işlemlerinde de yüzde 82’ye ulaştık. Daha sağlıklı, daha refah dolu bir Akdeniz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"80 YAŞINDAKİ YAPILARI YENİ BAŞTAN YAPMAMIZ ELZEMDİR"

Akdeniz’deki eski binaların varlığına da dikkat çeken Gültak, "Eski mahallelerden, her an yıkılacak gibi duran miadını doldurmuş yapılardan, daracık sokaklardan yeni bir şehir çıkaramazsınız. Akdeniz 100 yıllık bir ilçemiz, binalarımızın birçoğu da 60-70 hatta 80 yaşında. Bu yapıları yeni baştan yapmamız elzemdir. Aksi halde yapılacak çalışmalar makyajdan öteye gidemez. Bu vesile ile 'deprem öldürmez; kusurlu ve denetimsiz yapılar öldürür' diyor; depremlerde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.