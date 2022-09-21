Murat Kurum: TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alarak borcu devam edenler için indirim kampanyası hazırladıklarını açıkladı.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, dar gelirli vatandaşlara adeta nefes oldu.

Bakan Kurum duyurdu

Başvuruların başladığı ilk günden itibaren projeye yoğun ilgi gösterildi.

Projeyle ilgili genel başvuru şartları bulunurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir müjde daha geldi.

"İndirim kampanyamız hazır"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak." dedi.

"Borcu devam edenler için de bir müjdemiz var"

Kurum'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası!

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var.

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.