Petrol
92.81
2.42%
Euro
18.2081
-0.25%
Dolar
18.3301
0.06%
Altın
986.31
0.64%
Borsa
3256
0.00%
Bitcoin
352.154
-0.98%
BTXN Coin
7.95
-0.87%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Murat Kurum: TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır

    Murat Kurum: TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce TOKİ'den ev alarak borcu devam edenler için indirim kampanyası hazırladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

    13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, dar gelirli vatandaşlara adeta nefes oldu.

    Bakan Kurum duyurdu

    Başvuruların başladığı ilk günden itibaren projeye yoğun ilgi gösterildi.

    Projeyle ilgili genel başvuru şartları bulunurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir müjde daha geldi.

    Murat Kurum: TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır #1

    "İndirim kampanyamız hazır"

    Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum,  "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak." dedi.

    "Borcu devam edenler için de bir müjdemiz var"

    Kurum'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

    "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası!

    Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var.

    Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

    Murat Kurum: TOKİ’ye borcu olanlar için indirim kampanyamız hazır #2


    Sefo ile Ufuk Beydemir tartıştı
    Magazin

    Sefo ile Ufuk Beydemir tartıştı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılara baskın
    3. Sayfa

    İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılara baskın

    Görüş Bildir