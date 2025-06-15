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AA

İstanbul'da kentsel dönüşüme 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası ile dönüşüm hızlanıyor.

Bu kapsamda 2023'te hayata geçirilen kampanyada 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu İstanbul'da evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla Güngören'deki evlerini yenileyenlerden biri de Serçe Ailesi oldu.

"İLK ADIM SİZDEN, YARISI BİZDEN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısı yaparak, sosyal medya hesabında Serçe Ailesi'nin görüntülerini paylaşarak, "Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için; ilk adım sizden, yarısı bizden." mesajını paylaştı.

Görüntülerde yer alan Erdal Serçe, binalarının güvenli olmadığını belirterek, kat malikleri olarak müteahhitle görüştüklerini ve anlaşmaya vardıklarını belirtti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRILMASI GEREKİYOR"

Evlerini yenilemeleri konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Serçe, şunları kaydetti:

İnsanlara önerim, binalarını yenilemeleri, gece rahat ve güvenilir bir şekilde uyumaları. Buraları bir şekilde hızlandırmaları gerekiyor. Geleceğimiz çocukların güvenli şekilde kalması için kentsel dönüşümü tüm Türkiye'nin yapması gerekiyor.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN