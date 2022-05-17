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    Nisan ayında yabancılara 6 bin 447 konut satıldı

    TÜİK verilerine göre nisan ayında Türkiye'den en fazla Rus vatandaşları konut satın alırken, en çok tercih edilen şehir İstanbul oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 10:41
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    Nisan ayında yabancılara 6 bin 447 konut satıldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında 133 bin 58 konut satıldı.

    Bu verilere göre, konutlarda ilk el satış sayısı 36 bin 421 olarak gerçekleşirkeni ikinci el satışlarda, 96 bin 637 konut el değiştirdi.

    Yabancılara nisan ayında 6 bin 447 konut satıldı

    Türkiye'de yabancılara konut satışı her geçen gün artarken, bir diğer veriye göre nisan ayında yabancılara konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 6 bin 447 oldu.

    Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,8 oldu.

    Nisan ayında yabancılara 6 bin 447 konut satıldı #1

    Yabancılar en çok İstanbul, Antalya ve Ankara'yı tercih etti

    Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

    Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,9 artarak 20 bin 791 oldu.

    Türkiye'den en çok Ruslar konut satın aldı

    Öte yandan ülke uyruklarına göre Türkiye'den en çok konut satın alan Rusya Federaysonu vatandaşları oldu.

    Nisan ayında Ruslara bin 152 konut satışı yapılırken bu sırayı 905 konut ile İren, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.

    Nisan ayında yabancılara 6 bin 447 konut satıldı #2


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