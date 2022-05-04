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    Odayı spor salonuna çevirmek için bilinmesi gerekenler

    Kalabalıktan uzak şekilde spor yapabilmek için, uygun odalardan birini spor salonuna çevirmek çoğu kişinin hayali. İşte spor odası için önerilen döşeme önerileri...
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 19:19
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    Odayı spor salonuna çevirmek için bilinmesi gerekenler

    Spor yapmayı hayatının bir parçası haline getiren kişiler, imkan dahilinde evlerinin bir odasını spor salonuna dönüştürmeyi tercih ediyor.

    Spor salonlarına olan talebin günden güne artmasıyla beraber, salonlarda yoğunluk yaşanırken, yalnız spor yapmayı tercih eden kişiler, bir odalarını boşaltıp kollarını sıvıyor.

    En önemli avantajlarından birinin de vakit kaybı ve ulaşım sıkıntısını ortadan kaldıran spor oraları, uygun bütçelerle hazır hale getirilebilmekte.

    Açık tonlarla ferah bir spor odası

    Spor odası için modern çizgiler ve iç acıcı ferah bir oda tasarlamak oldukça mümkün.  Ahşap parke zemin ile spor aksesuarlarını muhafaza etmek için depolama sistemleri önerilen bir yönetem.

    Odayı spor salonuna çevirmek için bilinmesi gerekenler #1

    Açık raflar ile kullanım alanı kolaylığı

    Duvar dekorunda açık raflar ve açık renkler kullanılarak göz yormayan tonlar seçilebilir.

    Metrekare bakımından küçük dairelerde açık tonlar tercih edilirken, oda büyüklüğüne göre aletler tercih edilebilir.

    Odayı spor salonuna çevirmek için bilinmesi gerekenler #2

    Zemin ses iletmeyecek şekilde kaplanmalı

    Evde spor yaparken dinlenen müzik veya aletlerle hareket esnasında çıkan sesler nedeniyle zemin, ses iletimini engelleyecek şekilde kaplanmış olmalıdır.

    Kalın sert ve kaymayan bir halı tercih edilebilirken, halter aletinin kullanıldığı durumlarda oda büyüklüğüne göre edinilmiş kauçuk kaplama kullanılmalıdır.

    Egzersiz sırasında hareketleri doğru yapıp yapmadığınızı görebilmek için, bedeninizi görebileceğiniz büyük aynaları odanızın bir köşesine koyabilirsiniz.

    Alınabilecek aletler

    Tüm bunların yanında boyutuna göre, spor odanıza dahil edebileceğiniz spor aletleri ise şu şekilde;

    • Egzersiz bisikleti
    • Koşu bandı
    • Kürek makineleri
    • Eliptik aleti

    Bir diğer yandan da pilates matı ve geri kalan pilates aletleriyle, odanızda verimli bir antrenman geçirmek mümkün.

    Odayı spor salonuna çevirmek için bilinmesi gerekenler #3

    Odayı spor salonuna çevirmek için bilinmesi gerekenler #4

    Odayı spor salonuna çevirmek için bilinmesi gerekenler #5


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