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    Ev kiralayacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlar

    Üniversite heyecanı yaşayan öğrencileri yeni ev heyecanı da sardı. Bu kapsamda ailelerinden ayrı eve çıkacak olan gençlerin, kiralamak istedikleri ev ile ilgili bilmesi gereken unsurlar bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 18:12
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    Ev kiralayacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlar

    Üniversite heyecanı yaşayan öğrencilerin ev arayışı sürüyor.

    Yurdun dört bir yanında öğrenci evi olarak nitelendirilen kiralık evlere rağbet arttı.

    Kira bedelleri zorluyor

    Ev sahiplerinin bir kısmı konutlarını öğrencilere kiralamayı tercih ederken bir kısmı ise kiralamamayı tercih ediyor.

    Bu anlayışla birlikte yüksek kira bedelleri de öğrencileri oldukça zorluyor.

    Öte yandan ailelerinden ayrı ilk kez eve çıkacak olan öğrencilerin dikkat etmesi gereken birçok unsur bulunuyor.

    Ev kiralayacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlar #1

    Kiralanacak ev için sorulacak sorular

    Kiralanacak daireye bakarken sorulacak en iyi sorular şunlardır:

    • Faturalar dahil mi?
    • Aidat ne kadar?
    • Doğalgaz var mı?
    • Depozito ne zaman ödenmelidir?
    • Kiracılığın sonunda depozitomuzu nasıl geri alabiliriz?
    • Hangi mobilya ve ev aletleri kiralamaya dahildir?
    • Görebileceğimiz örnek bir kira sözleşmeniz var mı?
    • Herhangi bir acente/ekstra maliyet var mı?

    Ev kiralayacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlar #2

    Ev ile ilgili bilinmesi gerekenler

    Öte yandan ileriki dönemlerde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken bir diğer özellikler de şu şekilde:

    • Rutubet sıkıntısı var mı?
    • Haşere sorunu yaşanyor mu?
    • Konutun konumu
    • Güvenlik ve emniyet

    Ev kiralayacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlar #3


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