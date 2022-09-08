Ev kiralayacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlar

Üniversite heyecanı yaşayan öğrencileri yeni ev heyecanı da sardı. Bu kapsamda ailelerinden ayrı eve çıkacak olan gençlerin, kiralamak istedikleri ev ile ilgili bilmesi gereken unsurlar bulunuyor.

Üniversite heyecanı yaşayan öğrencilerin ev arayışı sürüyor.

Yurdun dört bir yanında öğrenci evi olarak nitelendirilen kiralık evlere rağbet arttı.

Kira bedelleri zorluyor

Ev sahiplerinin bir kısmı konutlarını öğrencilere kiralamayı tercih ederken bir kısmı ise kiralamamayı tercih ediyor.

Bu anlayışla birlikte yüksek kira bedelleri de öğrencileri oldukça zorluyor.

Öte yandan ailelerinden ayrı ilk kez eve çıkacak olan öğrencilerin dikkat etmesi gereken birçok unsur bulunuyor.

Kiralanacak ev için sorulacak sorular

Kiralanacak daireye bakarken sorulacak en iyi sorular şunlardır:

Faturalar dahil mi?

Aidat ne kadar?

Doğalgaz var mı?

Depozito ne zaman ödenmelidir?

Kiracılığın sonunda depozitomuzu nasıl geri alabiliriz?

Hangi mobilya ve ev aletleri kiralamaya dahildir?

Görebileceğimiz örnek bir kira sözleşmeniz var mı?

Herhangi bir acente/ekstra maliyet var mı?

Ev ile ilgili bilinmesi gerekenler

Öte yandan ileriki dönemlerde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken bir diğer özellikler de şu şekilde: