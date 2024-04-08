OVP: İlk kez konut edinimi desteklenecek 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında konut kredileri ile ilgili bölümler yer alıyor. Program metninde özellikle kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut ediniminin destekleneceği belirtiliyor.

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Orta Vadeli Program'daki (OVP) konut kredileri ile ilgili hedefler kamuoyunda sıklıkla gündeme getiriliyor.

Programa bakıldığında ise "politika ve tedbirler" kısmında, bu konudaki şu ifadeler yer alıyor:

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecektir.

"Ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik çözümler surulacak"

İnşaat sektörü, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, iş yeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilerek, fiyat istikrarı da gözetilerek sektörün büyümeye seçici ve hedef odaklı katkı vermesi sağlanacaktır.

"Daralan konut arzı hızla artırılacak"