Pandemi konut tercihlerini değiştirdi

Pandemi sonrası konuttaki tercihlerini müstakil evlere yönelten vatandaşlar, Ege'nin kıymetini daha da artırdı.

Koronavirüs salgını sonrası başlayan kısıtlama süreci, insanların yaşam alışkanlıklarının yanında konut tercihlerini de değiştirdi.

Pandeminin ardından insanlar daha çok müstakil ve bahçeli evlere yönelmeye başladı. Bu sebeple gayrimenkul uzmanları, Ege’nin daha da kıymetlendiğini düşünüyor.

Kuşadası'na rağbet var

İHA'nın haberine göre; Kuşadası’nda faaliyet gösteren Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı firmasının kurucusu Levent Kenar, pandemi sonrası insanların artan fiyatlara rağmen Kuşadası’nda yaşamak istediğini söyledi.

"Sadece binanın yapısına değil, toprağın verimli olmasına da önem veriyorlar"

Pandemi öncesi insanların konut alırken göz önünde bulundurduğu özelliklerle pandemi sonrası aranan özelliklerin ciddi oranda değiştiğini belirten Levent Kenar, "Konutlar eskiden sadece işten arta kalan zamanlarda uyuyup dinlenmek için geçirilen alanlar olarak değerlendirilirken, pandemiden sonra hayatın en mutlu ve huzurlu olarak geçirileceği alanlar olarak görülmeye başlandı. Hiç dışarı çıkmadan yaşamın sürdürülmesi ihtimali dolayısıyla artık insanlar konut tercih ederken sadece binanın yapısına değil, o bölgenin havasını, manzarasını, iklimini hatta gerektiğinde durumda bahçesindeki toprağın verimini bile göz önünde tutmaya başladı. Bu da Kuşadası başta olmak üzere Aydın ve çevresinin kıymetini artırdı." diye konuştu.

"Artan fiyatlara rağmen yoğun talep var"

Kuşadası’nın pandemi sonrası çok büyüdüğünü belirten Levent Kenar, insanların kendi yetiştirdiği domates, biber ve salatalıkla kahvaltı yapmasının değerinin para ile ölçülemeyecek kadar kıymetlendiğini belirterek şunları söyledi:

"İnsanlarımız artık evlerinde yaşarken de kendi toprağına basmanın, hatta evin bahçesinde küçük bir alan da olsa bitki yetiştirip günün stresini atmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu fark etti. Kısacası pandemi süreci bize çok şey öğretti. Evdeki yaşamı öğretti. İnsanları bahçeli evlere yönlendirdi. Bu sebep ile de villa satışları arttı."

"Kuşadası son dönemlerde yatırım ve değişikliklerle daha da gelişti"

Yılın 4 mevsiminde baharın yaşanabildiği Aydın ve Kuşadası’nın iklim ve bitki örtüsünün yanında tarihi ve doğası yapısı ile bölgede yatırım yapanların pişman olmadığını kaydeden Kenar ayrıca; "İnsanların bu bölgeye olan tercihi burada yeni projeler yapmamıza olanak sağlıyor. Kuşadası Belediyesi'nin son dönemlerde yaptığı yatırım ve değişikliklerle Kuşadası daha da gelişti." diyerek yatırım yapmak isteyenlerin öncelikle Kuşadası ve Ege'yi değerlendirmesini tavsiye etti.