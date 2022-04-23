Satılık arsa ilanlarında dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

Satılık arsa ilanlarına göz atarken sizin kriterlerinize tam olarak uyum sağlayıp sağlamadığını öğrenmeniz sonrasında bir hayal kırıklığı yaşamamanız için önemli olacaktır.

Satılık arsa ilanlarına göz atarken sizin kriterlerinize tam olarak uyum sağlayıp sağlamadığını öğrenmeniz sonrasında bir hayal kırıklığı yaşamamanız için önemli olacaktır. Arsa sahibi veya ilgilenen kişiyle görüşmelerinizi yaparken kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermek adına yüz yüze de görüşmeniz iyi olabilir.

Satılık Arsa Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Satılık arsa almak sizin için mantıklı bir yatırım aracı olacaktır, isterseniz farklı sebze veya meyveleri dikip bahçe olarak kullanıp ek gelir sağlayabilir, isterseniz de arsanıza bir yapı yaptırarak değerlendirebilirsiniz.

Bahçe olarak kullanacağınız arsalarda konum çok önemlidir. Örneğin Akdeniz bölgesinden arsa aldığınız zaman Doğu Anadolu bölgesine göre farklı tarımsal aktivitelere açık olacaktır. Tarım yapabilmeniz için gereken şartların sağlandığına emin olduğunuz yerlerde arsanızı bu şekilde kullanabilirsiniz.

Arsanızı bir bina veya müstakil bir ev dikerek de yapısal amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Özellikle yazlık bölgelerde bu şeklide karlı bir iş yapmış olursunuz. Yazlık bölgelerde özellikle yazları insanların kısa veya uzun süreli evler kiralayarak tatillerini yapması pandemiyle daha da artmıştır. Satılık arsa ilanlarına göz atmak için Zingat.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Siz de eğer kendiniz kullanmak amacıyla bir ev sahibi olmak istemiyorsanız yazlık bölgeleri bu şekilde kullanabilirsiniz.

Sahip Olacağınız Arsanın Büyüklüğü Ne Kadar Olmalı?

Arsanızın büyüklüğüne karar vermeniz çok önemlidir. İçinde bulunacağınız faaliyete göre büyüklükte bir arsa seçmeniz sizin için daha karlı olacaktır. Büyük bir araziye tek bloklu bir bina konumlandırmanız çok da ergonomik olmayacaktır, onun yerine daha küçük bir arazi satın alarak para akışınızı daha ekonomik hale getirebilirsiniz.

Arsanızın Konumu Ne Kadar Önemli?

Arsanızın konumu yukarda da bahsettiğimiz gibi yapacağınız faaliyete göre seçebilirsiniz. Eğer tarımla ilgilenmek istiyorsanız iyi bir araştırma sonrası arsanızın iklimsel ve zirai koşullarına uygun bitkilerle kullanabilirsiniz. Eğer mülk sahibi olmak, kendi kullanımız için veya yan gelir elde etme amaçlı olabilir, istiyorsanız da şehirdeki konumunu iyice araştırmalısınız.

Arsa satın aldıktan sonra ne yapmak istediğinize karar vermektense almadan önce basit de olsa bir planlama yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Yaptığınız plana tam olarak uymasanız bile aldığınız arazinin koşullarına göre bir faaliyet yapmış olmak sizi daha emin adımlarla daha verimli bir karar vermiş olursunuz.

Satılık Arsa Yatırımı Mantıklı Mı?

Arsa almadan önce kafanızda soru işaretleri varsa bunları gidermenin en iyi yolu, güvenilir kişilerle iletişime geçip tavsiyeler almaktır. Hiç bilmediğiniz bir işi yapmadan önce o konuda tecrübeli ve güvenilir kişilere danışmak bu süreçte size yardımcı olacaktır. Arsa aldığınız zaman asıl amacınızın ne olduğuna karar vermeniz çok önemlidir, eğer keyfi olarak kullanacaksanız sizin isteklerinizi tamamen karşılaması gerekir. Eğer sadece yatırım aracı olarak kullanacaksanız o zaman kriterlerinizi biraz daha esnek tutabilirsiniz.

Örneğin kendiniz kullanmak için yaptıracağınız bir yazlıkta konum ve büyüklük yatırım aracı olarak kullanacağınıza göre çok daha önemli olacaktır. Sizin ve sevdiklerinizin zaman geçirmesi için uygun bir lokasyondaki evinizde istediğiniz yapabilecek alana sahip olmanız da önemlidir. Bu örneği de verdikten sonra arsa almanın size her zaman büyük geri dönüşleri olacağını söylemek yanlış olmaz. Kendiniz için özel yaptığınız evinizi ileride ihtiyaç için veya kullanmadığınız için satışa çıkarmak size bir para kaynağı olacaktır.

Özellikle pandemiyle daha da yaygınlaşan “doğal yaşam, organik yaşam” mottolarının arttığını gördük, siz de arsanızda organik tarımla ilgilenerek yeni bir şirket kurup büyüyebilirsiniz. Dijitalleşmeyle her şeyin daha çabuk yayıldığı bu günlerde farklı pazarlama metotlarıyla da ürünlerinizi bütün Türkiye’ye duyurabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiklerimizi özetleyecek olursak, arsa sahibi olmak kısa ve uzun vadede, eğer doğru adımlar attıysanız sizin için iyi verilmiş bir karar olacaktır.