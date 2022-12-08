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- Sosyal konut projesinde üç etapta 62 bin 928 kişi belirlendi
Sosyal konut projesinde üç etapta 62 bin 928 kişi belirlendi
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 10:07
- Güncelleme : 08.12.2022 - 10:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlandı.
Türkiye'nin gündemine oturan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı.
Dar gelirli ailelere adeta nefes olan projede kura çekim sürecine girilmesiyle, konut sahipleri tek tek belirlenmeye başladı.
İlk olarak 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da yapılan kura çekim töreninde, ilk etapta 12 ilde 21 bin 893 hak sahibi belirlendi.
Ardından 17 Kasım'da başlayan ikinci etap kura çekiminin de tamamlanmasıyla ilk iki etapta toplam 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.
İlk 3 etapta 62 bin 928 kişi belirlendi
Ardından gözlerin çevrildiği 3'üncü etap kura çekimi de dün itibarıyla sona erdi.
Bu kapsamda ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi.
Konut dağılımı
Kategori bazında bin 220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 20 bin 856 genç, 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaşlar hak sahibi oldu.
Dördüncü etap kura takvimi 12 Aralık'ta başlıyor
Kura heyecanı için şimdi de dördüncü etaba geçildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kura çekiminin 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için başlayacağını açıkladı.
7 günlük kura takvimi
Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:
- 12-14 Aralık: Samsun 4 bin 450 konut
- 13 Aralık: Amasya bin 150 konut
- 14-15 Aralık: Çorum 2 bin 160 konut
- 15-16 Aralık: Ordu 2 bin 50 konut
- 16-18 Aralık: Sivas 2 bin 706 konut
- 17 Aralık: Giresun bin 550 konut
- 19 Aralık: Tokat bin 500 konut
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.