Sosyal konut projesinde üç etapta 62 bin 928 kişi belirlendi

Sosyal konut projesinde üç etapta 62 bin 928 kişi belirlendi

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde dördüncü etap kura takvimi açıklandı. Tamamlanan ilk 3 etapta ise 62 bin 928 konutun hak sahibi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlandı.

Türkiye'nin gündemine oturan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı.

Dar gelirli ailelere adeta nefes olan projede kura çekim sürecine girilmesiyle, konut sahipleri tek tek belirlenmeye başladı.

İlk olarak 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da yapılan kura çekim töreninde, ilk etapta 12 ilde 21 bin 893 hak sahibi belirlendi.

Ardından 17 Kasım'da başlayan ikinci etap kura çekiminin de tamamlanmasıyla ilk iki etapta toplam 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.

İlk 3 etapta 62 bin 928 kişi belirlendi

Ardından gözlerin çevrildiği 3'üncü etap kura çekimi de dün itibarıyla sona erdi.

Bu kapsamda ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Konut dağılımı

Kategori bazında bin 220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 20 bin 856 genç, 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaşlar hak sahibi oldu.

Dördüncü etap kura takvimi 12 Aralık'ta başlıyor

Kura heyecanı için şimdi de dördüncü etaba geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kura çekiminin 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için başlayacağını açıkladı.

7 günlük kura takvimi

Açıklamada, kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

12-14 Aralık: Samsun 4 bin 450 konut

13 Aralık: Amasya bin 150 konut

14-15 Aralık: Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık: Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık: Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık: Giresun bin 550 konut

19 Aralık: Tokat bin 500 konut

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.