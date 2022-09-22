Sosyal konut projesiyle ilgili dolaşan 10 yanlışın doğruları açıklandı

Sosyal konut projesiyle ilgili dolaşan 10 yanlışın doğruları açıklandı

Sosyal konut projesindeki bilgi kirliliğini gidermek adına 10 soru hakkında dolaşan yanlış bilgilerin doğruları yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje, başvuruların başladığı günden bu yana vatandaşların ilgi odağı oldu.

TOKİ'den bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama

Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyenler, belirlenen başvuru şartlarını göz önünde bulundurarak harekete geçiyor.

Bu kapsamda, kafalarında soru işareti bulunan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yapıldı.

Açıklamada, 10 soru hakkında dolaşan yanlış bilgilerin doğruları yer aldı.

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine dair 10 doğru, 10 yanlış...