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- Sosyal konut projesiyle ilgili dolaşan 10 yanlışın doğruları açıklandı
Sosyal konut projesiyle ilgili dolaşan 10 yanlışın doğruları açıklandı
Sosyal konut projesindeki bilgi kirliliğini gidermek adına 10 soru hakkında dolaşan yanlış bilgilerin doğruları yayınlandı.
- 22.09.2022 - 13:28
- Güncelleme : 22.09.2022 - 13:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje, başvuruların başladığı günden bu yana vatandaşların ilgi odağı oldu.
TOKİ'den bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama
Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyenler, belirlenen başvuru şartlarını göz önünde bulundurarak harekete geçiyor.
Bu kapsamda, kafalarında soru işareti bulunan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yapıldı.
Açıklamada, 10 soru hakkında dolaşan yanlış bilgilerin doğruları yer aldı.
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine dair 10 doğru, 10 yanlış...
- 1) İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek: YANLIŞ
- Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir: DOĞRU
- 2) Arsası olan konuta başvuramaz: YANLIŞ
- Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez: DOĞRU
- 3) Hem konut hem arsa başvurusu yapılabilir: YANLIŞ
- Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvuran bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir: DOĞRU
- 4) 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz: YANLIŞ
- İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir: DOĞRU
- 5) Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınırı var: YANLIŞ
- Şehit yakını ve gazilere herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır: DOĞRU
- 6) TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek: YANLIŞ
- Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak: DOĞRU
- 7) Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak: YANLIŞ
- TOKİ taksitlerinde memur maaş artışı tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuldu. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit atışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sağlıyor: DOĞRU
- 8) TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek: YANLIŞ
- TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olmayan başvuru yapamaz: DOĞRU
- 9) TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı: YANLIŞ
- Son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı: DOĞRU
- 10) TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir: YANLIŞ
- TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok: DOĞRU