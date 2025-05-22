Sosyal medyadaki konut ilanlarında kapora dolandırıcılığı

AA

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medyada görseli paylaşılarak satışa veya kiraya sunulan konutlarda "kapora dolandırıcılığı"na karşı vatandaşları uyardı.

Mahmut Şahin, yaz aylarında gayrimenkul satışı ve kiralamalarda yaşanan artışla dolandırıcılık olaylarının da arttığını söyledi.

KENDİSİNE AİT OLMAYAN KONUTU SOSYAL MEDYASINDAN PAZARLIYOR

Bazı dolandırıcıların kendilerine ait olmayan konutları internetten temin ettikleri görsellerle sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Şahin, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istediklerini dile getirdi.

BELGESİ OLMAYANIN DOLANDIRICI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Şahin, konut kiralarında yaşanan artışın dolandırıcılar için fırsat oluşturduğunu belirterek, tüketicilerin konut kira ve satış işlemlerinde evi görmeden uzaktan para göndermemeleri gerektiğini vurguladı.

KONUT KİRA VE SATIŞ İŞLEMİ BELGELİ EMLAKÇIDAN YAPILMALI

Konut kira ve satış işlemlerinin Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alan kişilerle yapılması gerektiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

Artık satış ve kiraya verme yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığında. Sertifika ve belge alanlarla olacaktır. Onun dışında bu işlemi birileriyle yaparsanız dolandırılma ihtimaliniz çok yüksek.

"KAPORA VERMEYİN"

Sosyal medyadan asla konut alımı ya da kiralamaya dönük kapora vermeye yeltenmeyin. Bunun sonu kesinlikle dolandırıcılıktır ve paranızı verdiğinizle kalırsınız.

DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI GÜÇ

Sosyal medya üzerinden yakalanması da çok mümkün değil. Eğer bir yeri kiralayacaksak ya da satın alacaksak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Sorgulama (TTBS) sisteminden muhatap olduğumuz kişinin belge alıp almadığını kontrol edebiliriz. Önce kim olduğunu, sonra belgesi var mı yok mu onu öğreneceğiz. Ardından gönül rahatlığıyla kaporamızı verelim, işlemi yaptıralım. Eğer belgesi yoksa büyük ihtimalle dolandırıcıdır. Aksi halde çok başınız ağrır, muhatap da bulamazsınız.

"YERİ İYİ ARAŞTIRIN"

Şahin, kiralanacak veya satın alınacak yerin iyi araştırılması gerektiğine değinerek, aracı kişinin de yetkili olup olmadığının önemli olduğuna işaret etti.

"YETKİ BELGESİNİ ISRARLA SORUN”

Tüketicinin ön ödeme yaparken ciddi meblağlar ödediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti: