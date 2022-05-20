Tarımsal sulama yapılarının finansman maliyet kararı yayınlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılları yatırım programlarında yer almak ve belirlenen işlerle sınırlı kalmak kaydıyla, tarımsal sulama amaçlı yapıları TOKİ'ye yaptırabilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aracılığıyla Yaptıracağı Tarımsal Sulama Amaçlı Yapıların Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla tarımsal hasılayı artırmaya yönelik sulama yapılarını ivedilikle milli ekonomiye kazandırmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünce Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) yaptırılan söz konusu yapılar için oluşacak finansman maliyetlerinin karşılanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Tarımsal sulama yapıları ivedilikle tamamlanacak

Buna göre, 2022 ve 2023 yılları yatırım programlarında yer almak ve kararda ekli listede yer verilen işlerle sınırlı kalmak kaydıyla tarımsal sulama yapıları, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ'ye yaptırılabilecek.

143 sulama projesi

Anılan listede, çeşitli illerde 143 sulama projesi bulunuyor.

DSİ Genel Müdürlüğünce uzun vadeli ödeme planına göre yaptırılan işlerin yapım maliyetleri (TOKİ hizmet bedeli dahil) Genel Müdürlük bütçesinden TOKİ'ye, finansman maliyetleri ise gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca TOKİ adına Ziraat Bankası'na ödenecek.

TOKİ, DSİ Genel Müdürlüğünden temin ettiği yapım maliyeti tutarlarını, Ziraat Bankasından kullandığı finansman koşullarına bağlı olmak üzere bankaya vadesinde ödemekle yükümlü olacak.

Ödemeye ilişkin işlemler yıllık incelenecek

Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemlerin, yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca inceleneceği bildirildi.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce DSİ Genel Müdürlüğünce TOKİ'ye yaptırılmasına başlanan tarımsal sulama yapılarının tamamlanmayan kısmı bakımından da karar hükümleri uygulanacak.