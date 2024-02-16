Metrekare birim fiyatları belli oldu! TCMB konut fiyat endeksini açıkladı Kasım ayında yüzde 82,8 olan konut fiyat endeksi, aralık ayında yüzde 75,5'e düştü. Türkiye'de ortalama konut metrekaresi 30 bin 487,3 TL iken en yüksek metrekare fiyatı İstanbul'da tespit edildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı konut fiyat endeksini (KFE) paylaştı.

2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 75,5, reel olarak ise yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.

Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 yılı Şubat ayından itibaren endeksler sabit kabul edilmedi.

Endekse göre metrekare bilim fiyatları

Türkiye: 30 bin 487,3 TL

İstanbul: 44 bin 293,0 TL

Ankara: 23 bin 855,9 TL

İzmir: 35 bin 640,8 TL