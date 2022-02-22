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    Tekirdağ en çok konut satılan 8'inci il oldu

    Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşti.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 14:20
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    Tekirdağ en çok konut satılan 8'inci il oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre 2022 Ocak ayı Konut Satış verileri açıklandı.

    Türkiye genelinde konut satışlarında ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artış yaşandı ve 88 bin 306 oldu.

    2 BİN 215 KONUT SATILDI

    Toplam konut satışlarının yüzde 2,5’inin gerçekleştiği Tekirdağ, 2 bin 215 konut satışı ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8' inci sırada yer aldı.

    İSTANBUL ZİRVEDE YER ALDI

    Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu.

    Tekirdağ en çok konut satılan 8 inci il oldu #1

    KONUT SATIŞININ EN AZ OLDUĞU İL ARDAHAN

    Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

    Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.
    Tekirdağ en çok konut satılan 8 inci il oldu #2


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