TOKİ son 3 yılda toplam 213 bin konut yaptı

TOKİ, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına devam ederken yüzde 95'i sosyal konut olmak üzere, 3 yılda toplam 213 bin konuta imza attı.

Türkiye'de evlerin yaşlarının artması, inşaat yapılacak alanların bulunmaması ve kentsel dönüşüm çalışmaları, fahiş kira artışlarını yanında getirdi. Bu süreçte halkın yeni konut arzını karşılayan bir kurum ise sosyal yapılar kurarak, emlak sektöründe önemli bir ağırlığa ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünyada yaşanan koronavirüs salgını ve ekonomik krizlere rağmen son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konutu tamamladı, 144 bin konutun inşaatına ise devam ediyor.

2002'den bu yana "1 milyon 170 bin konut" hedefine ulaşıldı

AA'nın haberine göre, 2002'den bu yana "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefi doğrultusunda 1 milyon 170 bin konut hedefine ulaşan TOKİ, yaklaşık 70 bin kişiye de istihdam sağladı.

Okul, hastane ve yurt inşaatı yapıldı

Kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik ve spor gibi hizmet binalarının ve sosyal donatıların yapımında da önemli projeler geliştirerek vatandaşların hizmetine sunan TOKİ, bu kapsamda 2002'den bugüne 1.389 okul, 269 hastane, 215 öğrenci yurdu, 22 üniversite binası, 997 spor salonu, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari ünite, 19 stadyum, 912 cami olmak üzere 26 bin 134 sosyal donatı inşa etti.

İnşaatı devam eden 64 bin konutun, bu yıl tamamlanması hedefleniyor

TOKİ tarafından son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut, sosyal donatılarıyla şehirlere kazandırıldı. Bu konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor. TOKİ, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına da devam ediyor. 50 milyar lira yatırımla inşaatı devam eden bu konutlardan 64 bin konut ile 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıları bu yıl tamamlamayı planlayan TOKİ, 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesini, 66 bin konutun da satış sözleşmesinin gerçekleştirilmesini de bu yıl yaparak, 200 sektörün üretimine, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak.

TOKİ, afet bölgelerinde yaraları sarıyor

Ülkede yaşanan deprem, sel ve yangınların yol açtığı yaraların sarılması için TOKİ tarafından yapımına başlanan ve kısa sürede büyük bir kısmı tamamlanarak teslim edilen konut projeleri ile vatandaşların barınma ihtiyaçları da karşılandı.

Bu kapsamda Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplamda 40 bin konut ve köy evi, 1900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal donatılar inşa edildi, bir kısmı da halen devam ediyor.

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları

TOKİ tarafından yurt genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları da sürüyor. Bugüne kadar 179 bin konutun dönüşümü sağlanırken, 45 ilde 108 proje yürütülüyor, yaklaşık 73 bin konutun plan, proje ve inşa süreci devam ediyor.

İstanbul'da ise kentsel dönüşüm projesi kapsamında 22 ilçede, 35 projede toplam 27 bin konut ve ticari birimin üretilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 12 bin 73 konut ve ticari ünitenin inşaatı ile yaklaşık 15 bin konut ve ticari ünitenin proje çalışmaları devam ediyor.