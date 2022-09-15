Konut satışları Ağustos ayında yüzde 12,7 azaldı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2022 Ağustos ayında 123 bin 491 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2022 tarihli konut satış istatistiklerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre,Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu.

En az konut Hakkari'de, en fazla ise İstanbul'da satıldı



Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu.

Öte yandan megakenti 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

Verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artış yaşanarak satışı yapılan konut satışı 943 bin 791'e ulaştı.

İpotekli konut satışları 22 bin 168 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,0 olarak gerçekleşirken, Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 211 bin 631 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 654'ü; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri kapsamında 101 bin 323 konut satıldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalarak 101 bin 323 oldu.

Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 82,0 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 732 bin 160 oldu.

Konut satışlarında 39 bin 28 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azalarak 39 bin 25 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 276 bin 164 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 84 bin 466 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 azalış göstererek 84 bin 466 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 667 bin 627 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı yüzde 10 azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu.

Antalya ilk sırada

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak 44 bin 595 oldu.

En çok konut satışı Rus vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 238 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile İran, 417 konut ile Irak vatandaşları izledi.