Türkiye'deki yabancıların konut tercihi değişti: Ankara, İzmir ve Sakarya öne çıktı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde ocak-nisan döneminde 454 bin 145 konut satıldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 27,9 yükseldi.

Yabancılara bu dönemde satılan konut sayısında ise azalış görüldü.

Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin'de yabancılara yönelik konut satışları yıllık bazda azalırken Ankara, İzmir ve Sakarya'da arttı.

Böylece, Türkiye'de yabancıların konut alımında tercih ettiği şehirlerde değişiklik yaşandı.

YABANCILARIN İSTANBUL'DA ALDIĞI KONUT SAYISI YILLIK BAZDA GERİLEDİ

Bu kapsamda yabancılara Ocak-Nisan 2024'te 6 bin 957 konut satılırken söz konusu sayı, bu yılın aynı döneminde 6 bin 18 oldu. Böylece, yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 13,5 azaldı.

Yabancılar, geçen yılın ilk 4 ayında İstanbul'da 2 bin 460 konut alırken, bu yıl 2 bin 314 konutun sahibi oldu. Buna göre, İstanbul'da yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı.

ANTALYA'DA YABANCILARIN KONUT ALIMI AZALDI

Antalya'da yabancılara geçen yılın ocak-nisan döneminde 2 bin 478 konut satılırken bu sayı ilk 4 ayda, yüzde 20,7 azalışla 1965'e geriledi.

MERSİN’DEKİ KONUTLARA YABANCI İLGİSİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mersin'de Ocak-Nisan 2024'te yabancılara 662 konut satıldı. Mersin'de yabancılara satılan konut sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 29,8 azalışla 465 oldu.

ANKARA'DA YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Ankara'da ise yabancılara satılan konut sayısı geçen yılın ilk 4 ayında 170 iken, bu yılın aynı döneminde 192'ye çıktı. Böylece, başkentte yabancılara satılan konut sayısı yıllık bazda yüzde 12,9 artış gösterdi.

İZMİR'DE KONUTA İLGİ ARTTI

Yabancılar, İzmir'de geçen yılın ocak-nisan döneminde 106 konut alırken, bu sayı ilk 4 ayda yüzde 16 artışla 123'e ulaştı.

SAKARYA'DA YABANCILARIN KONUTA İLGİSİ YOĞUNLAŞT

Sakarya'da da 4 ayda yabancılara 99 konut satıldı. Kentte Ocak-Nisan 2024'te yabancılar tarafından 82 konut alınmıştı. Bu kapsamda Sakarya'da yabancılara yönelik konut satışı yıllık bazda yüzde 20,7 yükseldi.