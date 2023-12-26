Uzmanlar gayrimenkul yatırımı için kış aylarını işaret ediyor Rakamlara bakıldığında Türkiye'de konut satışlarının bahar ve yaz aylarında arttığı görülüyor. Uzmanlara göre kış ayları ise konut alımı için fırsat yaratıyor. Ancak uzmanlar tek etkenin mevsimler olmadığını, global etkenlere de bakılması gerektiğini belirtiyor.

DHA

Yatırım geri dönüşü yüksek gayrimenkul almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var.

Konut alım ve satımı yılın belli dönemlerinde daha yoğun oluyor.

Ülkedeki ekonomik koşullardan bağımsız düşünürsek, özellikle bahar ve yaz aylarında konut satışlarında artış yaşanıyor.

Uzmanlar, yatırım geri dönüşü yüksek gayrimenkul almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli noktaları sıraladı.

Gayrimenkul almak isteyenlerin dikkat edcekleri noktalar:

-Konut alım ve satımı yılın belli dönemlerinde daha yoğun oluyor.

-Ülkedeki ekonomik koşullardan bağımsız düşünürsek, özellikle bahar ve yaz aylarında konut satışlarında artış yaşanıyor.

-İnsanların kışa hazır olma isteği yaz döneminde gayrimenkul yatırımlarına talebi artırıyor.

-Bu durum, fiyatlarda artışı tetikleyebiliyor.

-Bu dönemde daha çok seçeneği değerlendirme avantajı doğuyor.

-Gayrimenkul yatırımlarının yavaşladığı kış aylarında düşen talebin neticesiyle yaşanan durgunluğu fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar kış aylarında yatırım yapmayı tercih ediyor.

-Kış aylarında talebin az olmasıyla birlikte gayrimenkul yatırımlarında fırsatları yakalamak kolaylaşıyor.

Dünyadaki gayrimenkul seyir de takip edilmeli

-Sadece Türkiye'de değil globalde yaşanan ekonomik, politik ya da çevresel gelişmeler de takip edilmeli.

-Konut teşviklerinde ya da faiz oranlarında verilecek olan olumlu kararlar, dönem fark etmeksizin tüm seyri değiştirebilir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)