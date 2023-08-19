Uzmanlar tarih verdi! Zorunlu Afet sigortası 2024'ün başında geliyor Depremlerin gündemden düşmediği ve olası İstanbul depreminin beklendiği bir atmosferde "Zorunlu Deprem sigortası" dillendirilmeye başlandı.

AA

Depremde yaşanacak zararın telafisi için daha kapsamlı bir sigorta uygulamasının yürürlüğe geçmesi bekleniyor.

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel, zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilerek adının Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olarak değiştirileceğini, uygulamanın 2024'ün başında devreye alınmasını beklediklerini söyledi.

Yücel, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yeni düzenleme yapma ihtiyacının hasıl olduğunu, Zorunlu Afet Sigortası düzenlemesine yönelik ilgili kurumların da çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yeni sigorta sistemi kapsamı genişletecek

Yücel, zorunlu deprem sigortasının sadece deprem teminatını kapsadığına işaret ederek, yeni düzenlemeyle sigortanın kapsamının genişletilerek adının "Zorunlu Afet Sigortası" olarak değiştirileceğini, hem deprem hem de sel gibi diğer afetleri de kapsayacağını dile getirdi.

Kat malikleri ve kiracılarda sisteme dahil olacak

DASK poliçelerinde eşya teminatının olmadığına, sadece konutun metrekaresine göre fiyat verildiğine dikkati çeken Yücel, kat malikleri ve kiracıların istemeleri halinde eşyalarını da ZAS kapsamında sigortalatabileceğini ifade etti.

Zeyilnameye gerek kalmayacak

Yücel, en önemli değişikliklerden birinin de deprem sigortalarının enflasyona endekslenmesi olduğunu, yapılacak değişiklikle zeyilnameye de gerek kalmayacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin 2024'ün başında uygulamaya girmesini beklediklerini belirten Yücel, "Vatandaşların doğal afet sigortasını doğru bedellere, teminatlara ve bilgilere göre yaptırılması önem arz ediyor." dedi