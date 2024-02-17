Yabancılara konut satışı giderek düşüyor Yabancıların Türkiye'den daha az konut almaları rakamlara yansıdı. Tüm konut satışından aldıkları pay her yıl giderek azalmaya başladı. 2022’de yüzde 4,5 olan satış oranı 2023'te yüzde 2,9’a, 2024 Ocak'ta ise yüzde 2,6’ya geriledi.

Özel Haber

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

Bu azalma yabancılara satışa da yansıdı.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu.

Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 2,6 oldu.

Yabancılara en fazla konut satışı Antalya'da yapıldı

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı.

Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile de Mersin izledi.

Ruslar konut satışında ilk sırada

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın alarak en fazla konut satan alan millet oldu.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.

En fazla yabancıya satış 2022'de yaşandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, son 10 yıl değerlendirildiğinde yabancılara en fazla satış yapılan yıl 67 bin 490 konut satışı ile 2022'de yaşandı. Bu yıl yabancılara yapılan satışın tüm satış içinde aldığı pay da yüzde 4,5 olmuştu.

Geçen yılsa yabancıya konut satışı 35 bin 5'e düştü ve toplam satış içindeki payı ise 2,9 oldu.

Ocak ayında ise pay 2,6 ya geriledi.

Yabancıya konut satışı geriledi

2022'te yabancıya konut satışının genele oranı: Yüzde 4,5

2023'te yabancıya konut satışının genele oranı: Yüzde 2,9

2024 Ocak'ta yabancıya konut satışının genele oranı: Yüzde 2,6

Yabancılar tersine göç ediyor

Yabancıların Türkiye'den konut almayı azaltmasının nedenleri içinde Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ile tersine göç yapması nedeni ağırlıklı yer tutuyor.

2023'te yabancıya konut satışında ilk 10 il

Antalya - 12 bin 702

İstanbul - 11 bin 229

Mersin - 3 bin 16

Ankara - 1 bin 23

Bursa - 953

Yalova 937

İzmir 739

Muğla 593

Kocaeli 562

Trabzon 548

2023'te yabancıya konut satışında ilk 10 ülke vatandaşı

Rusya Federasyonu - 10 bin 560

İran - 4 272

Irak - 1 917

Ukrayna - 1 720

Kazakistan - 1 440

Almanya - 1 363

Azerbaycan - 832

Kuveyt - 822

Suudi Arabistan - 810

Amerika Birleşik Devletleri - 693

Çin - 661

İngiltere - 652

Afganistan - 644

Mısır - 474

Pakistan - 458

Ürdün - 384

Filistin - 336

Kanada - 336

İsrail - 333

Yemen - 333