Yabancılara konut satışı giderek düşüyor

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.
Bu azalma yabancılara satışa da yansıdı.
Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu.
Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 2,6 oldu.
Yabancılara en fazla konut satışı Antalya'da yapıldı
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı.
Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile de Mersin izledi.
Ruslar konut satışında ilk sırada
Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın alarak en fazla konut satan alan millet oldu.
Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.
En fazla yabancıya satış 2022'de yaşandı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, son 10 yıl değerlendirildiğinde yabancılara en fazla satış yapılan yıl 67 bin 490 konut satışı ile 2022'de yaşandı. Bu yıl yabancılara yapılan satışın tüm satış içinde aldığı pay da yüzde 4,5 olmuştu.
Geçen yılsa yabancıya konut satışı 35 bin 5'e düştü ve toplam satış içindeki payı ise 2,9 oldu.
Ocak ayında ise pay 2,6 ya geriledi.
Yabancıya konut satışı geriledi
2022'te yabancıya konut satışının genele oranı: Yüzde 4,5
2023'te yabancıya konut satışının genele oranı: Yüzde 2,9
2024 Ocak'ta yabancıya konut satışının genele oranı: Yüzde 2,6
Yabancılar tersine göç ediyor
Yabancıların Türkiye'den konut almayı azaltmasının nedenleri içinde Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ile tersine göç yapması nedeni ağırlıklı yer tutuyor.
2023'te yabancıya konut satışında ilk 10 il
Antalya - 12 bin 702
İstanbul - 11 bin 229
Mersin - 3 bin 16
Ankara - 1 bin 23
Bursa - 953
Yalova 937
İzmir 739
Muğla 593
Kocaeli 562
Trabzon 548
2023'te yabancıya konut satışında ilk 10 ülke vatandaşı
Rusya Federasyonu - 10 bin 560
İran - 4 272
Irak - 1 917
Ukrayna - 1 720
Kazakistan - 1 440
Almanya - 1 363
Azerbaycan - 832
Kuveyt - 822
Suudi Arabistan - 810
Amerika Birleşik Devletleri - 693
Çin - 661
İngiltere - 652
Afganistan - 644
Mısır - 474
Pakistan - 458
Ürdün - 384
Filistin - 336
Kanada - 336
İsrail - 333
Yemen - 333
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