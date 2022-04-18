Yabancıya konut satışında bu yıl hedef 10 milyar dolar

Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya konut satışından 10 milyar dolar gelirin hedeflendiğini belirterek, satışların oldukça başarılı gittiğini söyledi.

Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbal, TÜİK'in mart ayına ilişkin konut satış istatistikleriyle ilgili azılı açıklama yaptı.

Akbal, yabancılara satış adedinin geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 5 bin 567'ye yükseldiğini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 45,1 oranında artış

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 45,1'lik artış yakalandığını aktaran Akbal, Türk vatandaşlığına başvurabilmek için satın alınacak gayrimenkulün minimum değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesi kararının satışları olumsuz etkileyebileceğini anlattı.

"Bu yıl yabancıya konut satışında hedef 10 milyar dolar"

Akbal, yabancıya konut satışında en çok yatırım çeken ilk 10 ülkeden biri konumuna ulaşan Türkiye'de her yıl 6-7 milyar dolar döviz elde edildiğini kaydederek, "Bu yıl 10 milyar doları hedef çıtasına koyan sektörümüzün satışları ilk çeyrek verilerinin de teyit ettiği kadarıyla oldukça başarılı gidiyor." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Konut satışından elde edilen dövizin ekonomiye direkt sıcak kaynak olarak girdiğini bildiren Akbal, bu nedenle alt limitin 300-350 bin dolar bandına getirilmesi önerisinde bulundu.





Gayrimenkul yatırımına oturum izni verilmesi önerisi

Ömer Faruk Akbal, ABD'den Çin'e, Körfez'den Avrupa'ya parasını Türkiye'ye getiren nitelikli yatırımcılar ile Türkiye'ye zoraki koşullarla iltica etmiş mültecilerin ayrımının yapılabilmesi gerektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"GİGDER olarak önerimiz, yabancılara belirli bir rakamın üzerinde yatırım yaptıkları takdirde Turkuaz Kart verilerek Türkiye'de uzun süre ikamet izni alabilmelerine imkan tanıyacak bir düzenlemenin yapılmasıdır. Türkiye, yabancı uyruklu vatandaşlara, Türk vatandaşlığı verilmesine alternatif olacak şekilde oturum ve çalışma hakkı veren bir seçeneği gerekli şartları sağlayan yabancılara sunmaktadır. Turkuaz Kart kapsamının daha da genişletilerek konut yatırımlarının da eklenmesi ve en az 150 bin dolar gayrimenkul yatırımı yaptığı tespit edilen yabancı yatırımcılara Turkuaz Kart verilerek 10 yıl kesintisiz oturum hakkı verilmesi ve her 10 yılda bir yenilenebilmesi doğru bir adım olacaktır."