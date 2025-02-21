Yapı ruhsatı verilen binaların daire sayısı azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Toplam yüz ölçümün yüzde 54,2'si konut alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 52,4 milyon metrekare iken; bunun 28,4 milyon metrekaresi konut, 12,1 milyon m²'si konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 36,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 13,3 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 16,9 ve yüz ölçüm yüzde 13,3 arttı.

Toplam yüz ölçümün yüzde 55,5'i konut alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2024 yılı son çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüz ölçümü 42,4 milyon metrekare iken; bunun 23,5 milyon metrekaresi konut, 9,6 milyon m²'si konut dışı ve 9,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 71,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 30,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.