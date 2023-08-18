Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 25,6 arttı TÜİK, belediyelerce verilen yapı izin istatistiklerini aktardı. Belediyeler yılın ikinci çeyreğinde daha çok binaya yapı ruhsatı verdi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artış gösterdi.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüz ölçümü yüzde 25,6 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 38,6 milyon metrekare olurken, bunun 20 milyon metrekaresinin konut, 10,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 8,4 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

En yüksek pay konutlarda oldu

Kullanma amacına göre en yüksek pay 25,6 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 3,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi sayısında artış yaşandı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 22,1, daire sayısı yüzde 28,5 ve yüz ölçümü yüzde 28,6 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 21,1 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 12,3 milyon metrekaresini konut, 4,4 milyon metrekaresini konut dışı ve 4,4 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 15,6 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu.

Bunu 1,4 milyon metrekareyle bir daireli binalar izledi.