Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek

Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek

TOKİ tarafından inşa edilen yeni Yusufeli ilçesinde çalışmalar sürüyor. 2 bin 620 hak sahibinden sadece 7 hak sahibi konutların teslim almadı. Bu sayının ise kısa sürede bitmesi planlanıyor.

Türkiye'nin mega projelerinden biri olan Artvin Yusufeli Barajı'nda sona gelindi.

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan projede, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

Konutlar teslim edilmeye başladı

Yeni yerleşim yerine taşınan 2 bin 620 hak sahibi için borçlandırma işlemlerinde son hazırlıklar yapılıyor.

Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak projedeki tamamlanan konutlar, geçtiğimiz aylarda hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Son 7 konut

Öte yandan Türkiye’nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, 2 bin 620 hak sahibinden sadece 7 hak sahibi konutların teslim almadı.

Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek VİDEO



Tamamlanmayan 2 iş yeri kaldı

Bu sayının ise kısa sürede bitmesi planlanırken, 267 iş yerinden 2 iş yeri sahibinin ise işlemleri tamamlanmadı.