- Haberler
- Emlak Haberleri
- Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek
Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek
- 22.09.2022 - 18:18
Türkiye'nin mega projelerinden biri olan Artvin Yusufeli Barajı'nda sona gelindi.
Temeli 26 Şubat 2013'te atılan projede, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.
Konutlar teslim edilmeye başladı
Yeni yerleşim yerine taşınan 2 bin 620 hak sahibi için borçlandırma işlemlerinde son hazırlıklar yapılıyor.
Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak projedeki tamamlanan konutlar, geçtiğimiz aylarda hak sahiplerine verilmeye başlandı.
Son 7 konut
Öte yandan Türkiye’nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, 2 bin 620 hak sahibinden sadece 7 hak sahibi konutların teslim almadı.
Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek VİDEO
Tamamlanmayan 2 iş yeri kaldı
Bu sayının ise kısa sürede bitmesi planlanırken, 267 iş yerinden 2 iş yeri sahibinin ise işlemleri tamamlanmadı.