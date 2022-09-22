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    Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek

    TOKİ tarafından inşa edilen yeni Yusufeli ilçesinde çalışmalar sürüyor. 2 bin 620 hak sahibinden sadece 7 hak sahibi konutların teslim almadı. Bu sayının ise kısa sürede bitmesi planlanıyor.
    • 22.09.2022 - 18:18
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    Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek

    Türkiye'nin mega projelerinden biri olan Artvin Yusufeli Barajı'nda sona gelindi.

    Temeli 26 Şubat 2013'te atılan projede, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

    Konutlar teslim edilmeye başladı

    Yeni yerleşim yerine taşınan 2 bin 620 hak sahibi için borçlandırma işlemlerinde son hazırlıklar yapılıyor.

    Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak projedeki tamamlanan konutlar, geçtiğimiz aylarda hak sahiplerine verilmeye başlandı.

    Yeni Yusufeli nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek #1

    Son 7 konut

    Öte yandan Türkiye’nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, 2 bin 620 hak sahibinden sadece 7 hak sahibi konutların teslim almadı.

    Yeni Yusufeli'nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek VİDEO

    Yeni Yusufeli nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek #2

    Tamamlanmayan 2 iş yeri kaldı

    Bu sayının ise kısa sürede bitmesi planlanırken, 267 iş yerinden 2 iş yeri sahibinin ise işlemleri tamamlanmadı.

    Yeni Yusufeli nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek #3

    Yeni Yusufeli nde son 7 konut hak sahibine teslim edilecek #4


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