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En iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonlar belli oldu

DxOMark, akıllı telefonların sesini test ettiği yeni programını duyurdu.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 13:00..
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Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor. Telefonlara çeşitli kamera testleri uygulayan DxOMark, bu sefer de akıllı telefonların hoparlör ve mikrofon kalitesini test etmeye başladı.

dxomark

İLK TEST EDİLEN TELEFONLAR BELLİ OLDU

İlk olarak Apple, Samsung, Sony, Huawei ve Honor modellerini test eden DxOMark, oluşturduğu puanlama listesini yayınladı. En iyi ses kalitesi testinde Huawei Mate 20X modeli zirvede yer alırken, ikinci sırayı ise iPhone XS Max modeli aldı.

dxomark

Şimdiye kadar sadece kamera testi gerçekleştiren DxOMark, bundan böyle telefonların ses kalitesini de kontrol ederek, en iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonları belirleyecek.

Siz de kullandığınız akıllı telefonu ve ses deneyiminizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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@eshteknoloji

En iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonlar belli oldu

En iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonlar belli oldu

En iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonlar belli oldu

En iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonlar belli oldu

En iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonlar belli olduEn iyi ses kalitesine sahip akıllı telefonlar belli oldu

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