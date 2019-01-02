Enerjisi yüksek ürünlere kırmızı etiket geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzaladı.

KANTİNLERE YENİ UYGULAMA

İmza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli okul kantinlerine yönelik yeni uygulamanın detaylarını açıkladı.

LOGOSUZ GIDA OLMAYACAK

Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını belirten Bakan Pakdemirli, gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli ayrıca gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçileceğini açıkladı. Buna göre enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için üzerinde kırmızı renk olacak.