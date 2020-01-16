Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediyesi Köpek Bakım ve Islah Evi görevlileri, barınakta bulunan engelli hayvanların yaşamlarını kolaylaştıracak girişimlerde bulundu.

GÜÇLÜK ÇEKEN HAYVANLARA YÜRÜTEÇ YARDIMI

Görevliler, yürüme güçlüğü çeken hayvanların hareket kabiliyetlerini arttırabilmek için yaptıkları egzersiz çalışmalarının yanı sıra, barınakta bulunan bir kedi ve bir köpek için iki adet yürüteç temin edip yürümelerini sağladılar.

Engelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandı

''YÜRÜTEÇLE DAHA MUTLU OLACAKLARINA İNANIYORUZ''

Arka bacakları olmayan kedi ve köpek için Mardin’de kendi atölyesinde yürüteç üreten “Hayat Tamircisi Zeyd” olarak tanınan Hasan Kızıl ile iletişime geçtiklerini belirten barınak sorumlusu Esra Bişi, “Barınağımıza bir kedi, bir köpek yürüteci talebinde bulunduk. Çok sağ olsun talebimizi geri çevirmedi. Şimdi engelli köpeklerimiz ve kedilerimiz alışma sürecinde, yürüteçle daha mutlu olacaklarına inanıyoruz.” dedi.

''YARDIMCI OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Yürüteçle yürüme engeli olan hayvanların daha rahat hareket edeceğini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da, “Yürüme engeli olan hayvanları hayata bağlayarak, yeniden yürüme yetilerinin kazandırılması konusunda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.