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Engelli kartı dolandırıcıların eline geçti, ceza aldı

Şanlıurfa'da görme engelli adam 4 yıl önce dolandırıcılara engelli kartını kaptırdı. Karta yüksek miktarda para yüklenince, savcılık engelli adama 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İHA | 26.07.2019 - 12:25..
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi kırsal Yukarıbeğdeş Mahallesi Göklü mezrasında yaşayan 33 yaşındaki görme engelli Halil Açar, 4 yıl önce engelli maaş kartını dolandırıcılara kaptırdı.

SAVCILIK 'SUÇ ORTAĞI' DEDİ

Yüzde yüz görme kusuru raporu bulunan Açar'ın, bankamatikten para çekmeye çalıştığı sırada yardım istediği kişi tarafından maaş kartı çalındı. Dolandırıcılar çaldıkları karta dolandırdıkları mağdurlara ait paraları yükleyince de savcılık ’suç ortağı’ olduğu gerekçesiyle engelli vatandaşa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Engelli kartı dolandırıcıların eline geçti, ceza aldı

HAPİS CEZASI 8 BİN 100 TL'YE ÇEVRİLDİ

Dolandırıcılara kartını kaptırdıktan sonra yaşanan olay nedeniyle savcılık tarafından ilk olarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Açar, engelinden dolayı cezanın paraya çevrildiğini aktardı. 8 bin 100 TL para cezasına çarptırılan Açar, bu parayı da ödeyemeyince savcılık bu kez mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Uğraklı Mahallesi'ne ait caminin bakımını yapmasını istedi.

Engelli kartı dolandırıcıların eline geçti, ceza aldı

HER GÜN 6 KİLOMETRE YOL YÜRÜYOR

Görme engelli 3 çocuk babası Halil Açar, yüzde yüz görme engeli raporuna rağmen oğlu Yusuf’un yardımıyla her gün 6 kilometre yol yürüyerek, denetimli serbestlik kapsamında köy camisine giderek ibadetini yapıyor, günlük olarak imzasını atıyor. Görme engelli olduğu için çocuklarının da kendisiyle birlikte ceza çektiğini belirten Açar, cezanın kaldırılması için gözyaşı dökerek devlet yetkililerine seslendi.

Engelli kartı dolandırıcıların eline geçti, ceza aldı

DOLANDIRICILIK OLAYI KAYSERİ'DE OLDU

Daha önceleri 3 ayda bir aldıkları engelli maaşıyla geçinemediklerini ifade eden Açar, şimdilerde ise ayda 720 TL maaş aldıklarını söyledi. Açar, bu maaşla 5 kişilik ailesinin geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. Engelli baba Açar, “Engelli maaş kartımı para çekmeye çalışırken düşürdüm. O sırada biri benden çaldı. Dolandırıcılık olayı ise Kayseri’de olmuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Devlet büyüklerimden hayırseverlerden yardım istiyorum. Allah rızası için bana yardım edin. Kendim için değil, çocuklarım için yardım etsinler.” dedi.

Engelli kartı dolandırıcıların eline geçti, ceza aldı

KREDİ BORCUNU DA ÖDEYEMİYOR

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sıkıntılar nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini aktaran Halil Açar, bu yüzden zaman zaman hafıza kaybı da yaşadığını belirtti. 10 yaşındaki oğlu Yusuf’un geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Şanlıurfa dışındaki birçok hastaneye gittiklerini ve bu yüzden de çektiği kredi borcunu ödeyemediğini ifade eden Açar, devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

Engelli kartı dolandırıcıların eline geçti, ceza aldı

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