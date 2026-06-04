Engin Polat'ın ifadesinde suç örgütü detayı: 2 yıldır tehdit ediliyoruz

Magazin gündemini sarsan olay...

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dün öğle saatlerinde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil amacıyla konakladıkları otelin yan sokağında aniden silah sesleri yükseldi.

POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Engin Polat'ın amcasının oğlu olan ve aynı zamanda çiftin şoförlüğü ile korumalığını üstlenen Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği esnada, S.A. (23) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Polat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından kaçan zanlıyı yakalamak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.A.'yı kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ünlü fenomen Dilan Polat'tan yardım çığlığı: Can Polat öldürüldü

"2 YILDIR TEHDİT EDİLİYORUZ"

Alaçatı'da kaldıkları otelin önünde amcasının oğlu Can Polat'ın kurşunların hedefi olmasıyla sarsılan Engin Polat'ın, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Polat'ın, hayatını kaybeden Can Polat'ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoför olarak çalıştığını belirttiği öğrenildi.

Eşi Dilan Polat ile birlikte iki gündür Çeşme'de tatil yaptıklarını belirten Polat'ın, yaklaşık 2 yıldır organize suç örgütünün hedefinde olduklarını ve sürekli tehdit edildiklerini, bu durumla ilgili daha önceden de emniyete giderek resmi ifade verdiklerini anlattığı kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Korkunç cinayetin tatil sırasında gerçekleştiğini belirten Polat'ın, ayrıca Çeşme'deki konaklamaları süresince herhangi bir gerginliğe ya da olaya karışmadıklarını, yeni bir tehdit mesajı almadıklarını ve takip edildiklerine dair en ufak bir şüphe sezmediklerini de sözlerine eklediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.