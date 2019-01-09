Engizisyon mahkemesi nedir

Bilindiği üzere Hıristyanlıkta Katoloik mezhebi Protestanlara göre daha katı kurallara sahiptir. Bu mezhebi, taşıyan insanlar sorgusuz, sualsiz bağlı kalmak zorundaydılar.

AVRUPA'NIN KARANLIK DÖNEMİ

Buna karşıı gelmek ya da eleştirmek vahşice cezalandırılırdı. Ortaçağ'a özgü olan bu karanlık dönem, ihsan hakları ihlalleri ile doludur. Din ve vicdan özgürlüğü açısından Avrupa'nın tarihine kara leke olarak geçmiştir.

PAPA TARAFINDAN YÖNETİLİRDİ

Bu zulüm Roma'daki Papalık tarafından idare edilirdi. Yargıçların yetkileri çok büyüktü.

İlk defa olarak 1184'te İtalya'nın Verona şehrinde papazlar meclisi, dini işlerle uğraşacak bir mahkeme kurulmasını kararlaştırmıştı.

Bu mahkemenin adı ise, Engizisyon olacaktı.

ORTAYA ÇIKIŞ SEBEBİ

Mahkeminin ortaya çıkış sebebine baktığımızda karşımıza Katolik Kilisesi'nin bozulmasını görüyoruz.

HALKA CENNETİ VAADEDEN PAPA

Tarihçiler tarafından karanlık bir devir olarak nitelendirilen Ortaçağ'da insanlar kiliseye ve papaya körü körüne bağlıydı. Öyle ki, papa halka cenneti bile vaadediyordu.

MAATBAYLA GELEN AYDINLIK

Maatbanın icat edilmesi, basılan yayın envanterinin çoğalmasıyla beraber kiliseye ve papaya karşı homurdanmalar başladı.

95 MADDEDEN OLUŞAN MANİFESTO

Alman papaz Martin Luther King'in, insanlara cennete gitmenin ancak Tanrı'nın bilebileceği bir durum olduğunu bildirilerle açıklamaya çalıştı. King, kilisenin duvarına 95 maddeden oluşan bir manifesti astı.

Böylece halk karanlık uykusundan uyanmaya başladı ve Avrupa için aydınlanma süreci başlamış oldu.